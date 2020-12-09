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Спасение смышленой лисицы

Спасение смышленой лисицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 09:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   лиса   спасение   
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Лиса попала в ловушку, но не растерялась. Сообразительная хищница быстро поняла, что от неё хочет мужчина и выбралась.

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Метки: видео   животные   интересно   лиса   спасение   
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6  комментариев
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Димка Смола/67 58 минут назад
Молодцы оба, один плюс 5 к карме, вторая плюс 10 к интеллекту.
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303
Владимир 8 минут назад
Первое правило диких животных: если попал в беду - выбираться из нее без помощи кожаного ублюдка.
Второе правило диких животных: если не получилось, то воспользоваться помощью кожаного ублюдка и при первой возможности от него сь#баться
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19k
Влад 14 минут назад
Умная, но не воспитанная. Спасибо где?
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8k
Васильевна Час назад
Главное, поняла, что не получается выбраться, посмотрела на веревку, задумалась, и тогда ее использовала.
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13k
Kvadro Васильевна Полчаса назад
проблемы добавляют интеллекта, если он есть изначально, и тогда проблема решается
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3k
Горожанин Час назад
Ай, красавица!)
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Alex Chebrikov

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