Спасение смышленой лисицы

Лиса попала в ловушку, но не растерялась. Сообразительная хищница быстро поняла, что от неё хочет мужчина и выбралась.
Лиса позволила поднять её веревкой и сбежала.
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