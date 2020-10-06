FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8855 постов • 1116 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису

Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 09:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курица   курятник   лиса   петух   
675
1
1
Установленная на территории курятника камера наблюдения запечатлела момент нападения лисы на курицу. Хищница выждала момент и набросилась на одну из домашних птиц, однако была тут же атакована прогуливающимся неподалеку петухом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   курица   курятник   лиса   петух   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
Viktor 55 минут назад
Ту не курицу, петуха-героя обнимать надобно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Sterling Malory Archer Viktor 39 минут назад
Не по понятиям обнимать петухов, дарагой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Полчаса назад
Интересно,мужик долго за лисой бежал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Бедная лиса,теперь она с детками останется голодной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Telar Gouroi Полчаса назад
Не было бы там хозяина рядом и петуху кирдык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Филиппов Час назад
да я вас умоляю... это хозяин прибежал и лиса испугалась человека. Лиса испугалась петуха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 2 часа назад
Недаром нехороших личностей петухами зовут! Лиса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 2 часа назад
Молодец. Не испугался превосходящих сил противника. Заступился за даму сердца...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Ligov Час назад
Превосходящих? Петух птица злобная. В "Ну, Погоди!" всю правду-матку показывали. А если б филиппинский боевой был - вообще б прибил нахрен. Да на видео видно, как она и от курицы серой (или молодого петуха) шуганулась. У неё шансы были только если прыгнуть сверху неожиданно. А в лоб, да ещё не на одну - дураков нет. Это ж динозавры в перьях. А гуси вообще смертельный номер, там только на молодняк отбившийся
Превосходящих? Петух птица злобная. В "Ну, Погоди!" всю правду-матку показывали. А если б филиппинский боевой был - вообще б прибил нахрен. Да на видео видно, как она и от курицы серой (или молодого петуха) шуганулась. У неё шансы были только если прыгнуть сверху неожиданно. А в лоб, да ещё не на одну - дураков нет. Это ж динозавры в перьях. А гуси вообще смертельный номер, там только на молодняк отбившийся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть 24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть Эпическая схватка петуха с мальчиком Эпическая схватка петуха с мальчиком Собака сыграла в догонялки с курицей Собака сыграла в догонялки с курицей Эпичная схватка козленка и петуха Эпичная схватка козленка и петуха Ёж и лиса устроили совместную трапезу Ёж и лиса устроили совместную трапезу Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503474



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 неожиданных и удивительных мыслей
6
16
16 неожиданных и удивительных мыслей
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
21
42
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
35
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
0
13
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#интересно#конфликт#авария#в мире#настроение#архитектура#позитив
#история#факты#кино#россия#СССР#автомобили#дтп#90-е#истории#смешные
#юмор#животные#интересное#картинки#прикольные#азербайджан#камчатка#авто авария#москва#собака

На что жалуетесь?

Вернуться