Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису

Установленная на территории курятника камера наблюдения запечатлела момент нападения лисы на курицу. Хищница выждала момент и набросилась на одну из домашних птиц, однако была тут же атакована прогуливающимся неподалеку петухом.
Прибежавший на крики владелец курятника осмотрел пострадавшую птицу и радостно обнял.
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