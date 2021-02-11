Голодная лиса пришла в гости к иркутским вахтовикам

В Иркутской области к вахтовикам заглянула в гости лиса. Животное начало просить еду и один из мужчин не смог ей отказать. Он накормил лисицу и снял несколько видео.
При просмотре видео становится понятно, что лисица уже не первый раз приходит к людям. Услышав шуршание пакета с едой, она даже забралась в кабину машины.
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Холодно очень и голодно. А тут такая милая мордашка. Впрочем...
Вот вы, господа про бешенство пишите. А ведь лиса рискует больше! Она к человеку подходит. А среди людей бешеные, агрессивные идиоты встречаются гораздо чаще. Причём у большинства из них бешенство не болезнь, а их нормальное состояние... Так что кто тут рискует больше, ещё посмотреть нужно.
Холода, жрать нечего, она пару месяцев покормится, а как теплеть начнет, сама на охоту пойдет, как живность объявится.
Это конечно не отменяет: если животное вас цапнуло в любом регионе России, то бегом делать уколы. У вас есть пара дней в запасе, не больше.
На бешеную не похожа, вроде.