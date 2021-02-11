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Голодная лиса пришла в гости к иркутским вахтовикам

Голодная лиса пришла в гости к иркутским вахтовикам (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Иркутск   Реакция   видео   животные   лиса   милота   
4147
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В Иркутской области к вахтовикам заглянула в гости лиса. Животное начало просить еду и один из мужчин не смог ей отказать. Он накормил лисицу и снял несколько видео.

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Метки: Иркутск   Реакция   видео   животные   лиса   милота   
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36  комментариев
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10k
ss 3 часа назад
"Жить захочешь, не так раскорячишься" (С)
Холодно очень и голодно. А тут такая милая мордашка. Впрочем...
Вот вы, господа про бешенство пишите. А ведь лиса рискует больше! Она к человеку подходит. А среди людей бешеные, агрессивные идиоты встречаются гораздо чаще. Причём у большинства из них бешенство не болезнь, а их нормальное состояние... Так что кто тут рискует больше, ещё посмотреть нужно.
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2k
Усач 7 минут назад
Перед тем как повторять кормление милой лисички с ладошки стоит про бешенство немного почитать. Первый признак бешенства как раз отсутствие страха перед человеком, а дальше...
Ссылка youtu.be
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58
Edvard Suchkov 7 минут назад
Это тот мужик, который четыре года назад, белого медведя печеньками кормил.
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1k
NickLon 8 минут назад
Лиса такая: "Нифига себе басню переделали - ворона там, а сыр здесь. Кто у кого чего ждёт?"
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25k
Лис 19 минут назад
Спасибо доброму человеку. Голод не тётка.
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Грета Тунберг Полчаса назад
красивая, людям уважение!
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9k
MMH Час назад
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6k
amrita 2 часа назад
ГОЛОД не Тётка...
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5k
ГГалка 2 часа назад
Какая симпатяшка) *ну это если не думать о том, что она убивает и ест не менее мимишных зайчат и мышат)
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2k
Руслан 2 часа назад
Ну почему люди такие тупые?? Ну нельзя ведь кормить диких животных!!! Они же привыкают и отучаются жить самостоятельно... Вахтовик уедет, а прикормленная лиса подохнет с голодухи. =(
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18k
Сергей Костюнин Руслан 15 минут назад
Не подохнет )) чушь говорите . Есть , она берёт , нету сама прокормится ))
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12k
Toxictofa Руслан 6 минут назад
Может подохнет, а может как раз и выживет.
Холода, жрать нечего, она пару месяцев покормится, а как теплеть начнет, сама на охоту пойдет, как живность объявится.
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15k
sanchesS80 3 часа назад
Ребята, расслабьтесь, в Иркутской области уже достаточно давно не зафиксировано ни одного случая бешенства у животных. Вероятность заноса из других областей конечно всегда есть, но она крайне минимальна. Так что мужик не так и сильно рисковал.
Это конечно не отменяет: если животное вас цапнуло в любом регионе России, то бегом делать уколы. У вас есть пара дней в запасе, не больше.
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6k
donembro 3 часа назад
Хороший мужик и собака у него прикольная.
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1k
Feathery donembro 3 часа назад
Это из серии
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4k
REDFOXY 3 часа назад
Идите все нафиг, не бешеная я!!!Я же у вас справку о вакцинации от коронавируса не спрашиваю!!! Просто у вас еда вкусная...
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1k
Роман Машков 4 часа назад
а где спасибо от наглой морды????
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10k
Лехахуторской 4 часа назад
Наглая рыжая морда.

На бешеную не похожа, вроде.
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25k
Лис Лехахуторской 17 минут назад
Сам наглый. А тут вежливо и культурно попросили
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1k
Иван Иванов 4 часа назад
А попить?
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6k
amrita Иван Иванов 2 часа назад
А снег полизать- чистейшая вода.
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393
D. K 4 часа назад
Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу.
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3k
aed 4 часа назад
Смелые вахтовики...
Ссылка youtu.be
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122
DoctorBetruger aed 2 часа назад
Это уже близко к печальному финалу.
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18k
Аня 4 часа назад
Смерть от бешенства - не самая лёгкая, хоть бы из рук не кормили, раз уж помочь хочется, из окна бросать можно.
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6k
Михаил Филиппов 4 часа назад
рисковые... лиса может быть бешеной.
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