Как ведет себя волк при бешенстве

На севере Оленекского района в Якутии вахтовикам удалось снять волка с бешенством. Обессиленное животное вышло к людям и пыталось обойти грузовик.
Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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