FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9736 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Как ведет себя волк при бешенстве

Как ведет себя волк при бешенстве (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Россия   бешенство   вахтовики   видео   волк   животные   якутия   
304
1
1
На севере Оленекского района в Якутии вахтовикам удалось снять волка с бешенством. Обессиленное животное вышло к людям и пыталось обойти грузовик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Россия   бешенство   вахтовики   видео   волк   животные   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
dima423 14 минут назад
а зачем 3 раза повторили одно и тоже?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) В Хакасии полицейские спасли попавшего в беду любопытного щенка В Хакасии полицейские спасли попавшего в беду любопытного щенка «Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике «Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике Спасение увязшего в мазутной яме лосенка Спасение увязшего в мазутной яме лосенка Спасение бобра, упавшего в дачный колодец в Подмосковье Спасение бобра, упавшего в дачный колодец в Подмосковье Котенок решил изучить вазу и еще раз доказал, что коты — это жидкость Котенок решил изучить вазу и еще раз доказал, что коты — это жидкость
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

944492



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
8
75
30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки
Небольшое недопонимание вышло
3
27
Небольшое недопонимание вышло
﻿
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео)
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#приколы#прикольные#китай#новости#сша#прикол#в мире#дети
#фото#животные#картинки#СССР#комментарии#позитив#фотографии#подборка#Украина#забавно
#интересно#факты#люди#девушки#настроение#смешные#на различный вкус#Россия#Интересные#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться