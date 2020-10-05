Лиса еле унесла ноги от охранявших курятник собак

Голодная лиса проникла на частную территорию и направилась в сторону курятника. Ей бы наверняка удалось осуществить свой коварный замысел, если бы не охранявшие территорию собаки.
Суровые четвероногие сторожи как следует погоняли рыжую плутовку.
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