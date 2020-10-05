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Лиса еле унесла ноги от охранявших курятник собак

Лиса еле унесла ноги от охранявших курятник собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 12:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лиса   собака   
152
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Голодная лиса проникла на частную территорию и направилась в сторону курятника. Ей бы наверняка удалось осуществить свой коварный замысел, если бы не охранявшие территорию собаки.

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Метки: видео   животные   лиса   собака   
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4  комментария
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8k
Алексей Час назад
Еще бы чуть чуть и была на воротнике у хозяйки курятины
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Olga Raudis 19 минут назад
Вообще обнаглела, средь бела дня заявилась. Повезло, что ноги унесла.
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56
Мистер Фикс 55 минут назад
Не повезло, не фартануло)
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388
bad-bubble Час назад
Красавцы!
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