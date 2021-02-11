Хаски устроил истерику, когда его начали мыть

В салоне для домашних животных в Мичигане, США, девушка запечатлела неожиданную реакцию хаски на водные процедуры. С помощью оглушительных воплей пёс начал протестовать против того, что грумер его купает.
Издаваемые псом звуки удивили присутствующих в зоосалоне людей.
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