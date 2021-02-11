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Хаски устроил истерику, когда его начали мыть

Хаски устроил истерику, когда его начали мыть (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   истерика   прикол   собака   сша   хаски   
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В салоне для домашних животных в Мичигане, США, девушка запечатлела неожиданную реакцию хаски на водные процедуры. С помощью оглушительных воплей пёс начал протестовать против того, что грумер его купает.

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Метки: Реакция   видео   животные   истерика   прикол   собака   сша   хаски   
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5  комментариев
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17k
SolomonA Час назад
Он просто поёт в дУше...
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7k
Пафнутий 42 минуты назад
Подумаешь, переодели кошака в хаски, и давай его мыть. Такая жестокость, и все за ради хайпа.
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20k
Сибиряк 49 минут назад
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2k
V2.Smirnov Час назад
Очень спокойный пёс.
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