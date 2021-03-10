Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина

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Установленная в доме жителя города Брирфилд камера наблюдения запечатлела момент взрыва неисправного аккумулятора электросамоката. Аккумулятор начал дымиться, а затем раздался хлопок и огонь начал активно распространяться по помещению.
Окончательно справиться с возгоранием мужчине помогла подоспевшая пожарная бригада.
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Метки: аккумулятор англия в мире взрыв видео пожар электросамокат
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