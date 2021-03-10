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Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина

Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 14:18
Метки: аккумулятор   англия   в мире   взрыв   видео   пожар   электросамокат   
737
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Установленная в доме жителя города Брирфилд камера наблюдения запечатлела момент взрыва неисправного аккумулятора электросамоката. Аккумулятор начал дымиться, а затем раздался хлопок и огонь начал активно распространяться по помещению.

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Метки: аккумулятор   англия   в мире   взрыв   видео   пожар   электросамокат   
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67
i Час назад
А в конце это рожа хозяина промелькнула? Не выдержал бедный самокат, решил катапультироваться, чтоб больше его не возить.
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3k
KL11 14 минут назад
купил скутер- купи огнетушитель
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