В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев

Когда мужчина подошел к дому в Милл-Крике, то заметил, что стеклянная раздвижная дверь разбита, а в прихожей разбросаны комнатные растения, сообщает UPI. Хьюз подумал, что в дом «ворвались» еноты, что нередко случается в предгорье каньона Миллкрик. Однако затем на расстоянии вытянутой руки он увидел пуму.



«Это просто какой-то сюр. Никогда в жизни со мной такого не случалось», — сказал Хьюз KSL-TV. «Я несказанно рад, что она на меня не разозлилась», — пошутил он.



Пума тоже не ждала гостей, поэтому выпрыгнула сквозь дыру в двери и убежала.



В местной природоохранной службе прокомментировали инцидент. Пума, скорее всего, спустилась с гор в поисках оленей. Она могла броситься на стекло, заметив в нем свое отражение и приняв его за другого хищника.