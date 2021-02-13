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В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев

В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2021 09:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   дом   животные   люди   пума   фото   хищник   
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Житель Юты по имени Джон Хьюз пошел проверить временно пустующий дом родственника и обнаружил бродящую по дому пуму.

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Метки: в мире   видео   дом   животные   люди   пума   фото   хищник   
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