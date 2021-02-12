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В Волгограде мужчина спас провалившуюся под лед собаку

В Волгограде мужчина спас провалившуюся под лед собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 11:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   волгоград   животные   собака   спасение   
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Женщина запечатлела момент спасения бездомной собаки из ледяной воды. Неравнодушный мужчина разделся до трусов и пришел на помощь животному. Инцидент произошел 11 февраля в Кировском районе Волгограда

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Метки: видео   волгоград   животные   собака   спасение   
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Станислав Час назад
Во мужик! Собаку спас и стоит еще, спокойно так, будто летом )
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Rubiroid_47 55 минут назад
Дядя Юра-ледокол. МУЖИК!
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Alonso

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