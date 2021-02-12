В Волгограде мужчина спас провалившуюся под лед собаку

Женщина запечатлела момент спасения бездомной собаки из ледяной воды. Неравнодушный мужчина разделся до трусов и пришел на помощь животному. Инцидент произошел 11 февраля в Кировском районе Волгограда
Автор видео рассказала волгоградскому сетевому изданию V1.ru подробности спасения:
"Сегодня утром моя коллега шла на работу и увидела, как на пруду тонут две собаки. Рядом с прудом стояли и плакали дети. Коллега позвонила мне, спросила, могу ли я чем-то помочь. Я подъехала к пруду и увидела, как тонет одна собака. Вторая, видимо, выбралась сама.
Я вспомнила, что у нас на Весёлой Балке есть «морж», который купается в этом пруду и зимой, и летом. Сказала детям, чтобы они сбегали и позвали его.Нам повезло, Юрий Михайлович был дома, он сразу же пришел на помощь. Мужчина без страха зашел в пруд и вытащил собаку."
"Сегодня утром моя коллега шла на работу и увидела, как на пруду тонут две собаки. Рядом с прудом стояли и плакали дети. Коллега позвонила мне, спросила, могу ли я чем-то помочь. Я подъехала к пруду и увидела, как тонет одна собака. Вторая, видимо, выбралась сама.
Я вспомнила, что у нас на Весёлой Балке есть «морж», который купается в этом пруду и зимой, и летом. Сказала детям, чтобы они сбегали и позвали его.Нам повезло, Юрий Михайлович был дома, он сразу же пришел на помощь. Мужчина без страха зашел в пруд и вытащил собаку."
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