FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9729 постов • 1195 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Держишь хаски в квартире? Жди беды

Держишь хаски в квартире? Жди беды (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 12:29
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   последствия   прикол   собака   хаски   
179
1
1
Подумайте несколько раз, прежде чем заводить хаски в квартире. Если собака не будет удовлетворять свои потребности в долгих прогулках и интенсивных физических нагрузках, хозяев могут поджидать многочисленные сюрпризы в квартире. Пёс по кличке Майкл продемонстрировал лишь некоторые из них.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   последствия   прикол   собака   хаски   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
895
Шурман Час назад
А как они воют это пипец , у соседей хаски так я уже запарился слушать как поет эта собачка .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Рекламщик 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 Час назад
Как раз сейчас у родителей в деревне. Живут в увартире, но есть участок со старым домом. Жил алабай, умер от старости в прошлом году, на днях годовщина была. Свояк притащил в начале лета щенка русской лайки. Теперь почти взрослый но... Не гуляет с ним, он конечно по двору бегает, но ему все равно движения не хватает, простора.
Вот буквально час назад сходил, курей покормил. Носится вокруг, прыгает, все пытается лицо лизнуть, куртку порвал когтем слегка. Обругал... потом че то жалко мне его стало, а ведь он от природы километрами рассчитан пробегать, тем более он сейчас только повзрослевший подросток. Погулял бы сам, пока в деревне, но не знай где ошейник и прочее - вначале то пару раз все равно надо на поводке, приучить гулять, иначе сбежит и ищи его потом до завтра... Вечером буду ругаться со свояком - ты в ответе за того, кого где то там достал и закрыл во дворе...
Алабай то редко гулял, но он как то легче переносил, ему двора было достаточно, а в старости так вообще видимо суставы болеть начали потихоньку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Час назад
Есть ведь некие комнатные собаки мелких пород. Но держать настоящую собаку в квартире? Это же издевательство над животным, которому нужно движение, бег! Вывести на десять минут во двор?
Такие нерадивые хозяева просто не дружат с головой. Собак жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол Такса компенсирует свой рост большой палкой Такса компенсирует свой рост большой палкой Командная работа: псы избавили хозяйку от лишних калорий Командная работа: псы избавили хозяйку от лишних калорий Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту Как же я хорош: пес тренирует свою мимику перед зеркалом Как же я хорош: пес тренирует свою мимику перед зеркалом
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467864



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях
6
221
Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
2
69
Шутка удалась! Пранкеры, поплатившиеся свободой или жизнью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser
1
0
Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
1
29
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#прикол#СССР#девушки#сша#Россия#аварии#картинки
#Юмор#факты#подборка#дтп#собака#полиция#шоу бизнес#авто аварии#автомобили#китай
#животные#история#кино#приколы#в мире#люди#прикольные#познавательно#дети#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться