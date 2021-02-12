Держишь хаски в квартире? Жди беды

Подумайте несколько раз, прежде чем заводить хаски в квартире. Если собака не будет удовлетворять свои потребности в долгих прогулках и интенсивных физических нагрузках, хозяев могут поджидать многочисленные сюрпризы в квартире. Пёс по кличке Майкл продемонстрировал лишь некоторые из них.
Присутствует ненормативная лексика.
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Вот буквально час назад сходил, курей покормил. Носится вокруг, прыгает, все пытается лицо лизнуть, куртку порвал когтем слегка. Обругал... потом че то жалко мне его стало, а ведь он от природы километрами рассчитан пробегать, тем более он сейчас только повзрослевший подросток. Погулял бы сам, пока в деревне, но не знай где ошейник и прочее - вначале то пару раз все равно надо на поводке, приучить гулять, иначе сбежит и ищи его потом до завтра... Вечером буду ругаться со свояком - ты в ответе за того, кого где то там достал и закрыл во дворе... Алабай то редко гулял, но он как то легче переносил, ему двора было достаточно, а в старости так вообще видимо суставы болеть начали потихоньку.
Такие нерадивые хозяева просто не дружат с головой. Собак жалко.