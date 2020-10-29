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Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на природе

Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на природе (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушки   мясо   пошлость   прикол   реакция   юмор   
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Некоторые девушки не могут спокойно смотреть кулинарные видеоролики. Доказательством этому служит видео, на котором мужчина собирается приготовить на природе куриное мясо.

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Метки: видео   девушки   мясо   пошлость   прикол   реакция   юмор   
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9  комментариев
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4k
ZAR Полчаса назад
Такая же реакция, как и у мужиков, смотрящих как женщина эротично поедает банан..
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144
.. Минуту назад
повар помешанный и ему по ходу не дают
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1k
AmberFox Полчаса назад
Тупая постанова
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99
Обратная сторона Луны 38 минут назад
Херня и постанова
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5k
B0n Обратная сторона Луны Полчаса назад
Пральна, кругом все люди мрази и лгуны, "комбинированные съёмки" как раньше говорили. Фотомонтаж и неправда. И вообще, я даже Станиславскому не верю. Так?
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99
Обратная сторона Луны B0n 19 минут назад
А вы все принимаете за чистую монету?
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Тупые курицы
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7k
chichic1 Максим Т. 51 минуту назад
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Forestdude

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