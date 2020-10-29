Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на природе

Некоторые девушки не могут спокойно смотреть кулинарные видеоролики. Доказательством этому служит видео, на котором мужчина собирается приготовить на природе куриное мясо.
Девушки решили снять свою реакцию на вполне безобидное видео, но воображение сыграло с ними злую шутку.
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