Пранкер и отрезвляющая пощечина

В погоне за быстрой и легкой популярностью в сети, очередной "шутник" решился на глупый пранк. Он попытался напугать идущего по своим делам мужчину и вскоре пожалел об этом.
Любитель глупых шуток и розыгрышей не ожидал, что дальнейшие события развернуться не в его пользу.
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сумкой получал.
Пересмотрю обязательно.
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Тупой пранкер пусть спасибо скажет, что не огрёб по-полной...