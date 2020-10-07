FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10736 постов • 2412 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Пранкер и отрезвляющая пощечина

Пранкер и отрезвляющая пощечина (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: prank   видео   испуг   наказание   прикол   реакция   юмор   
1603
1
1
В погоне за быстрой и легкой популярностью в сети, очередной "шутник" решился на глупый пранк. Он попытался напугать идущего по своим делам мужчину и вскоре пожалел об этом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: prank   видео   испуг   наказание   прикол   реакция   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
карлсон Полчаса назад
я вот понять не могу, почему дебилов всех мастей начали именовать пранкерами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Serjio 2 минуты назад
Одобрям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ЕвгенийДончак 12 минут назад
Чувак зачотно "пошутил" над пранкером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Николай Николаенко 14 минут назад
Пранкер и отрезвляющая пощечина
Пранкер и отрезвляющая пощечина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 19 минут назад
нормально влепил, аж очки слетели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Летучий Мыш 24 минуты назад
Бальзам на душу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Herr Mannelig Полчаса назад
Вообще то это нормальная реакция, он ещë добрым оказался, другой бы эту дудку ему в рот засунул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Летучий Мыш Herr Mannelig Полчаса назад
Вы тоже добрый. Не в рот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Herr Mannelig Летучий Мыш 22 минуты назад
Вот вы тоже поняли, что я имел ввиду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон Herr Mannelig Минуту назад
Деус Вульт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Квизо 36 минут назад
Думаю этот ролик наберёт на "Фишках" много "пальцев вверх".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 37 минут назад
Вообще убить нужно было: вот от таких дебилов можно, если не умереть, то получить заикание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 52 минуты назад
Ничего не имею против пранка, если он остроумен и не несет негативных последствий окружающим. Но это такая редкость. В основном пранкуют тупые дегенераты-лайкодрочеры. Поэтому оплеуха-самое малое, что они заслуживают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом 53 минуты назад
Пранкеры просто любят получать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов Час назад
Вот для того они и пранкуют. Любят получать по ипалу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
876
Афраний Час назад
Знаю мужика,сам безобидный,но со странностями.Короче,"на своей волне".У него коронная шутка, подходит тихо к девушке сзади, хватает пальцами за лодыжку и "гав!гав!гав!".Бывало и по голове
сумкой получал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Herr Mannelig Афраний Полчаса назад
Слабость к ножкам, он потом ночами ощущения вспоминает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
SerGoGo Час назад
Как хорошее кино посмотрел. Шикарно!
Пересмотрю обязательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
SerGoGo Час назад
Не устаю пересматривать. Всем обязательно к просмотру.
Добавил в личную коллекцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс Час назад
Всё правильно сделал...
Тупой пранкер пусть спасибо скажет, что не огрёб по-полной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Мой любимый пранк

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859
Herr Mannelig ☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Молодец, всегда так делаю. В любой непонятной ситуации Надо сначала пострелять или лучше всего кинуть гранату
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Франц Лефорт Час назад
Железные нервы и смачная оплеуха! Раз 5 пересмотрел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Как легко напугать темнокожего подростка Как легко напугать темнокожего подростка Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Пёс в последний момент передумал прыгать в воду Причудливая реакция африканки на квадрокоптер Причудливая реакция африканки на квадрокоптер Когда наконец встретил достойного противника Когда наконец встретил достойного противника Запоминающийся прыжок с инструктором Запоминающийся прыжок с инструктором
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

915964



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Метро-2033" из пластилина
0
14
"Метро-2033" из пластилина
Намешалось
2
27
Намешалось
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Эстетика и функциональность до победного конца: как предупредить образование трещин на кусковом мыле?
0
10
Эстетика и функциональность до победного конца: как предупредить образование трещин на...
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
0
45
Всех, кто поставил прививку от коронавируса, пронумеруют
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#интересно#россия#картинки#автомобили#автомир#дети#настроение
#юмор#животные#дтп#кино#СССР#москва#конфликт#прикольные#забавно#позитив
#факты#интересное#авария#авто авария#в мире#природа#разное#актеры#комментарии#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться