Когда наконец встретил достойного противника

Отдыхающий на диване кот вступил в неравную схватку с включенным пылесосом. Шланг то и дело присасывался к котейке, но пушистый боец решил не сдаваться.
Кот, которого воспитали мангусты?
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Это что? Новое поколение кошачьих, которые не боятся пылесосов?