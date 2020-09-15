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Сообщество Без кота и жизнь не та 640 постов • 320 подписчиков подписаться
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Когда наконец встретил достойного противника

Когда наконец встретил достойного противника (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 10:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бой   видео   кот   поединок   прикол   пылесос   реакция   юмор   
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Отдыхающий на диване кот вступил в неравную схватку с включенным пылесосом. Шланг то и дело присасывался к котейке, но пушистый боец решил не сдаваться.

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Метки: бой   видео   кот   поединок   прикол   пылесос   реакция   юмор   
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4  комментария
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7k
Sasa 2 часа назад
Я всегда думал, что кошки боятся пылесос, точнее шум который он издает. Раньше, по крайней мере, так было у моих котов. А их было последовательно 3 штуки. Убегали и прятались сразу услышав звук пылесоса или увидев, что его достают. Но вот, год назад, завели кошку и ... Она, оказывается, тоже не боится пылесоса. Сидит, смотрит на него, когда он работает, правда не терпит, когда присасывается шланг, но просто отходит на расстояние не доступное для шланга и дальше сидит или спокойно уходит в сторону.
Это что? Новое поколение кошачьих, которые не боятся пылесосов?
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4k
Александр Sasa 2 часа назад
Поговаривают, такие коты перед концом света всегда появляются.
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535
Евгения Ефимова 59 минут назад
Храброе сердце в полосочку (не синее)
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7k
Андрей П Час назад
Ну и морда у кошака прикольная
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