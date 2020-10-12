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Запоминающаяся жарка мяса на природе

Запоминающаяся жарка мяса на природе (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: видео   мясо   прикол   прожарка   турция   юмор   
607
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Мужчина решил снять приготовление мяса на фоне живописной пейзажа, однако слегка не рассчитал с температурой. Кто заказывал полную прожарку?

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Метки: видео   мясо   прикол   прожарка   турция   юмор   
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6  комментариев
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1k
Domax3000 Час назад
Какая пышная кремация R.I.P.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
3 часа? Это по сути горячее копчение. 2-кг леща на таком огне готовят пока куришь сигарету. Здесь конечно даже 2 сигарет будет мало, но 3 часа )))
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6k
Фельдъегерь Полчаса назад
да уж Бираз... твоя фазла совсем писидрик
да уж Бираз... твоя фазла совсем писидрик
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29k
Опаньки 56 минут назад
кто там просил прожарить как следует ???
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25k
Fat Lynx 57 минут назад
так и запишем: получилась шкварка...
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3k
brrr Час назад
Вери вел дан
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