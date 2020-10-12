Запоминающаяся жарка мяса на природе

Мужчина решил снять приготовление мяса на фоне живописной пейзажа, однако слегка не рассчитал с температурой. Кто заказывал полную прожарку?
Тот самый момент, когда все понятно без перевода.
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