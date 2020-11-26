Незабываемая поездка девушек в компании с пауком

В Австралии девушки оказались в одном автомобиле с пауком и сделали совместную поездку незабываемой. Представительницы прекрасного пола испугались размеров и внешнего вида членистоногого и начали кричать.
Часть громкой и не самой веселой поездки запечатлела одна из девушек.
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