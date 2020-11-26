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Незабываемая поездка девушек в компании с пауком

Незабываемая поездка девушек в компании с пауком (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 12:22
Сообщество : Юмор
Метки: австралия   видео   девушки   крик   паук   прикол   рекация   юмор   
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В Австралии девушки оказались в одном автомобиле с пауком и сделали совместную поездку незабываемой. Представительницы прекрасного пола испугались размеров и внешнего вида членистоногого и начали кричать.

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Метки: австралия   видео   девушки   крик   паук   прикол   рекация   юмор   
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33k
dima423 2 часа назад
спс поржал))
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7k
Михалыч 37 минут назад
Ну тупые девки. Сложно было сразу остановиться? Могли убиться сами и людей покалечить.
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3k
Евгений 40 минут назад
А, чего, они сразу не остановились? Могли и в кювет улететь.
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737
евгений 58 минут назад
Шата фака ахаха
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14k
Weddaan 2 часа назад
Шарап!!!
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