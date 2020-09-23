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Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану

Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 08:36
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   неудача   прикол   реакция   фейлы   юмор   
1734
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Хозяйка решила открыть домашнюю заготовку, чтобы освободить емкость. Однако забродившая в бутылке пастообразная томатная масса дала о себе знать.

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Метки: видео   еда   неудача   прикол   реакция   фейлы   юмор   
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16  комментариев
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1k
Mellivora Час назад
Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану
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Да? А она каждый раз включает камеру когда вскрывает консервы?
Так что по плану.
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2k
Фыва Пролджэ 6 минут назад
Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану
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1k
Запускайте Берлагу! 14 минут назад
Я раз свёклу в соковыжималке давил, забыл закрыть крышку (задумался чего-то). В свекольных ошмётках была вся кухня по периметру...
Благо мы как раз ремонт в квартире затевали. Вместо скандала списали на "верный знак", что ремонт делать пора
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285
Кот в шкафу 17 минут назад
находящаяся изначально "в бутылке пастообразная томатная масса" (С) в наших краях называтся "хреновина". встречаются названия "горлодер", "огонек", "хреновуха"...
помидоры, хрен и соль. любители добавляют чили, чеснок.
с чесноком/перцем вкусно, пока не забродит. после перекисания если в составе был перец или чеснок, на мой вкус - "не нескафе". только голая классика!

такое поведение для хеновины типично: даже в холодильнике она обязательно забродит через недельку.
до окончания брожения хранить в плотно закупоренной таре противопоказано.
п.с.
сначала все шло по плану - хозяйка подставила тазик, и как писали ниже, даже включила камеру )))
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11k
Telar Gouroi 20 минут назад
Это еще что, мать как то навоз замочила в 40-литровой фляге, для подкормки чего то там, фляга стояла на солнце несколько дней и что то дернуло меня открыть её. Было как на видео, только в гораздо больших масштабах, я оказался залит коровьим дерьмом с головы до ног.
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5k
SR Полчаса назад
Она каждую банку на камеру открывает?
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8k
Dmitriy Plishko Полчаса назад
Забродило?
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5k
Сгусток позитива 36 минут назад
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5k
JACKAL 48 минут назад
Аджика забродила))), надо было открывать через пакет
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4k
Самка Хорька JACKAL 14 минут назад
Ах ты ж хитрая... Морда....))
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21k
Inter 54 минуты назад
в пластиковой бутылке заготовка??7
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29k
Опаньки 56 минут назад
ох, я вчера на трассе чебурек съел...

как я понимаю эту банку
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185k
Северное сияние 57 минут назад
Ишь, какой буйный горлодёр

Пы.Сы: Никогда больше в этой семье горлодёр не ели...
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24k
Aqueronte Час назад
Хорошо хоть не сюрстремминг.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Больше на аджику похоже
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