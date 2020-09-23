Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану

Хозяйка решила открыть домашнюю заготовку, чтобы освободить емкость. Однако забродившая в бутылке пастообразная томатная масса дала о себе знать.
После такого можно сразу и без опаски начинать варить сгущенку.
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Да? А она каждый раз включает камеру когда вскрывает консервы?
Так что по плану.
Благо мы как раз ремонт в квартире затевали. Вместо скандала списали на "верный знак", что ремонт делать пора
помидоры, хрен и соль. любители добавляют чили, чеснок.
с чесноком/перцем вкусно, пока не забродит. после перекисания если в составе был перец или чеснок, на мой вкус - "не нескафе". только голая классика!
такое поведение для хеновины типично: даже в холодильнике она обязательно забродит через недельку.
до окончания брожения хранить в плотно закупоренной таре противопоказано.
п.с.
сначала все шло по плану - хозяйка подставила тазик, и как писали ниже, даже включила камеру )))
как я понимаю эту банку
Пы.Сы: Никогда больше в этой семье горлодёр не ели...