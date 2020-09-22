Пёс в последний момент передумал прыгать в воду

Бегущий за приятелем пёс рассмешил хозяев своей реакцией. Перед прыжком в воду он вдруг решил, что не хочет прыгать. Однако понял это питомец слишком поздно.
Он ударил по своим "тормозам", но это не помогло.
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