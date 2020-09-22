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Пёс в последний момент передумал прыгать в воду

Пёс в последний момент передумал прыгать в воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 08:17
Сообщество : Животные
Метки: видое   животные   прыжок   реакция   собака   
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Бегущий за приятелем пёс рассмешил хозяев своей реакцией. Перед прыжком в воду он вдруг решил, что не хочет прыгать. Однако понял это питомец слишком поздно.

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Метки: видое   животные   прыжок   реакция   собака   
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