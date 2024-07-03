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Житель Екатеринбурга уговорил пьяного водителя не садиться за руль

Житель Екатеринбурга уговорил пьяного водителя не садиться за руль

Автор:
03 июля 2024 00:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   водитель   екатеринбург   за руль   переговоры   пьяный   
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Мастер переговоров уровня Бог замечен на Эльмашев Екатеринбурге. Мужчина буквально спас жителей города от пьяного водителя, не пустив его за руль. Всё случилось в 14 часов на Шефской, 6. Видео уже распронилось по многим ТГ-каналам.

Екатеринбуржец своей харизмой и красноречием не дал совершиться преступлению: увидев за рулем пьяного водителя, Сергей (так зовут автора видео), не прошел мимо, а постарался донести до Романа (тот, что за рулем) мысль о том, что ему необходимо пойти домой и проспаться.

Роме это пооначалу не понравилось, но Сергей достал телефон и выложился в переговорах на все сто, как настоящий дипломат.

Напряженный диалог едва не закончился дракой, и Роман даже рванул было за молотком, чтобы побить Сергея, но тот показал невероятный уровень ведения переговоров, которому позавидовали бы коучи.


Без всякого насилия Роман осознал, что был неправ, и пошел спать. Что и требовалось доказать.

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Метки: Автомобиль   водитель   екатеринбург   за руль   переговоры   пьяный   
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3  комментария
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8k
Neo 7 часов назад
Тот случай, когда описание полностью соответствует содержимому: действительно мастер переговоров!)
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−3
Вася Сибиряк 7 часов назад
Давно пора за пьяную езду вводить уголовную ответственность.
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7k
Slowly 8 часов назад
Чё сделало видео? Распронилось? Ок.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1549 постов (1480 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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