В Шереметьево самолёт опрокинул поливочную машину

Экипаж воздушного судна и не заметил столкновения, чего не скажешь о водителе деайсера, которому потребовалась госпитализация.
В аэропорту Шереметьево самолёт не поделил дорогу с деайсером (машиной для противообледенительной обработки) и опрокинул её на бок. Вина в аварии полностью лежит на пилоте самолёта, который без команды начал руление и крылом зацепил стоявший рядом автомобиль.
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Отмечается, что экипаж самолёта не заметил столкновения. Опрокинутый на бок и дымящийся автомобиль первыми увидели пассажиры лайнера.
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Во время столкновения пострадал только водитель деайсера. Он получил несколько переломов и его оперативно доставили в больницу. О её состоянии не сообщается.
Устроивший "ДТП" самолёт "Аэрофлота" должен был вылететь в Канкун (Мексика) в 8:55 утра, однако теперь пассажиры ждут замены борта. Его обещают предоставить к 13 часам.
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подробно расскажут подробно почему и как.
Похоже на лютый пистёшь!Я 30 лет связан с авиацией,а такую дичь слышу в первый раз!
Скорее диспетчера накосячили..Или водила айсера.