В Шереметьево самолёт опрокинул поливочную машину

Во время столкновения пострадал только водитель деайсера. Он получил несколько переломов и его оперативно доставили в больницу. О её состоянии не сообщается.

Устроивший "ДТП" самолёт "Аэрофлота" должен был вылететь в Канкун (Мексика) в 8:55 утра, однако теперь пассажиры ждут замены борта. Его обещают предоставить к 13 часам.