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В Шереметьево самолёт опрокинул поливочную машину

В Шереметьево самолёт опрокинул поливочную машину (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 декабря 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Шереметьево   видео   водитель   нарушение   столкновение   
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Экипаж воздушного судна и не заметил столкновения, чего не скажешь о водителе деайсера, которому потребовалась госпитализация.

В аэропорту Шереметьево самолёт не поделил дорогу с деайсером (машиной для противообледенительной обработки) и опрокинул её на бок. Вина в аварии полностью лежит на пилоте самолёта, который без команды начал руление и крылом зацепил стоявший рядом автомобиль.

Отмечается, что экипаж самолёта не заметил столкновения. Опрокинутый на бок и дымящийся автомобиль первыми увидели пассажиры лайнера.

Во время столкновения пострадал только водитель деайсера. Он получил несколько переломов и его оперативно доставили в больницу. О её состоянии не сообщается.


Устроивший "ДТП" самолёт "Аэрофлота" должен был вылететь в Канкун (Мексика) в 8:55 утра, однако теперь пассажиры ждут замены борта. Его обещают предоставить к 13 часам.

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Метки: Автомобиль   Шереметьево   видео   водитель   нарушение   столкновение   
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5k
Roman Час назад
Экипаж пёрнуть не может без команды диспетчера и наземных служб. Вот кто команду на рулёжку дал, тот и будет отвечать.
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4k
Slv01 Минуту назад
ну, да, пилот больше всех получает, вот его и разведут на бабки... а как самолет покатился на стояночных тормозах?
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13k
Евгений 8 минут назад
Хорошо не снегоуборщик
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2k
ddp 37 минут назад
Запасся попкорном. Сейчас "эксперты"
подробно расскажут подробно почему и как.
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975
Rool 39 минут назад
История автомобиля: ДТП с самолётом ;)
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2k
Закрытый файл Час назад
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4k
Hunde Beißer2 Час назад
Вина в аварии полностью лежит на пилоте самолёта, который без команды начал руление


Похоже на лютый пистёшь!Я 30 лет связан с авиацией,а такую дичь слышу в первый раз!
Скорее диспетчера накосячили..Или водила айсера.
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141
Олег Лукойский Час назад
еще можно на взлетной полосе поставить знак "уступи дорогу", только разогнался взлетать..., а нет, поливалка едет, тормози и в начало полосы, и так пока не повезет
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