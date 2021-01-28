"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами

При этом женщина также не переставала снимать происходящее на телефон, видимо, опасаясь какого-то подвоха. В результате ей пришлось все-таки обслужить покупателя, но купленное она швырнула на прилавок, заявив, что нерусские ( в ее интерпретации "негры") могут довольствоваться и тем, что лежит на полу.