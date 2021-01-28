"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами

Женщина наотрез отказалась принимать мелочь, а затем швырнула купленные продукты на прилавок, показав, что иного отношения нерусские покупатели недостойны.
Конфликт, произошедший в магазине на улице Расточной 45, бытовой, но оттого не менее стыдный.
Продавец разозлилась на покупателей, решивших расплатиться за сигареты и пиццу мелочью и повела себя крайне неприлично.
Продавец разозлилась на покупателей, решивших расплатиться за сигареты и пиццу мелочью и повела себя крайне неприлично.
Водитель 082 автобуса собрался перекусить, но кассир отказалась его обслуживать, заявив, что мелочь принимать не будет. Когда мужчина попытался расплатиться купюрами и частично мелочью, женщина снова отказалась продавать ему пиццу и сигареты. Все происходившее водитель снял на видео.
При этом женщина также не переставала снимать происходящее на телефон, видимо, опасаясь какого-то подвоха. В результате ей пришлось все-таки обслужить покупателя, но купленное она швырнула на прилавок, заявив, что нерусские ( в ее интерпретации "негры") могут довольствоваться и тем, что лежит на полу.
Интернет-пользователи в обсуждении этого видео заметили, что это тот самый случай, когда нерусский водитель выглядит куда более вежливым и культурным, чем иные русские. А еще многие пожелали бы завалить кассира мелочью, чтобы поняла, что по правилам торговли продавец обязан принимать любые деньги, имеющие официальное хождение на территории РФ.
Что ж, продавец этого небольшого магазинчика из Екатеринбурга, еще наверное и не подозревает о том, какая слава на нее свалилась. Наверняка найдутся желающие познакомиться с ней в реальной жизни, рассказав о правилах общения с покупателями.
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Минусую всегда такие посты, если не лень.
Предлагают обсудить? ОК, но нафуя нам тут где кто-то что-то уже сказал? Т.е. получается предлагают информационные объедки после других?
Такое впечатление что именно она из какого-то неразвитого племени и только что с пальмы слезла.
1. Наказать надо автора статьи за разжигание.
2. Прежде,чём такое выкладывать,стоит выслушать мнение всех сторон. Биатлонист Большунов финна затоптал. Слышал? И есть две большие разницы. Только концовку смотреть или с предысторией.