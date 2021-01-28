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"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами

"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 07:51
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   водитель   екатеринбург   конфликт   монеты   продавец   продукты   
2959
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Женщина наотрез отказалась принимать мелочь, а затем швырнула купленные продукты на прилавок, показав, что иного отношения нерусские покупатели недостойны.

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Метки: автобус   видео   водитель   екатеринбург   конфликт   монеты   продавец   продукты   
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48  комментариев
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4k
RomaXz 2 часа назад
За подобное отношение могут и уволить. И будут правы.
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−26
wr2x2 Минуту назад
постановочное видео. С какой целью интересно - раскачивать людей и страну?
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25k
Ashabad 2 минуты назад
"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами
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581
Homem 9 минут назад
Мы видим не всю ситуацию происходящего, создавать впечатление от увиденного можно,но не стоит.Знать бы всю историю произошедшего инцидента.Продавщица плохая,судя по видео,но посмотреть или знать бы всю статистику преступлений и национальную принадлежность преступников или нарушителей.Вот тогда более глобальное сложилось бы впечатление.
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5k
Nobody Noname 10 минут назад
Был у меня случай, грозили горло перерезать, сестру изнасиллвать итд... А когда камеру включил приятель: "Уважяемый, друг, пожялуста, пачему такой злёй, спасибо итд". Так что я бодьше склоняюсь на сторону продавщицы
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2k
mtonaka 17 минут назад
Это статья! Оскорбление по национальному признаку!!!
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2k
twincam 23 минуты назад
"Неграм - с пола": продавец из Екатеринбурга оскорбила водителя автобуса, расплатившегося монетами
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10k
Евгений 36 минут назад
Тот случай, когда слово "сервис" - ругательное.
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31k
Лесли 🥰 44 минуты назад
Она е*ба*нутая или просто оху*ела в край??!
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67
Кто-то Там 53 минуты назад
Из обезьяны только эволюционировала
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143
Александр 53 минуты назад
Какое отношение сервис обслуживания имеет к национальности? И да, 10 копеек это тоже денежка. Уволить!
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Типичный [мат]..
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Е_бург
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16
Vadim Час назад
а зачем писать, русский/не русский? Может сразу ариец/не ариец?
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2k
Brataxe Час назад
Жаль это Екатеринбург. Выскреб бы все запасы по 10 копеек, у друзей наменял и пошел бы отовариваться.
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50k
pynh Brataxe Час назад
у меня трехлитровая банка с 10-копеечными монетами ждет такого случая
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7k
Клёст pynh 42 минуты назад
Не передержите - из-за обесценивания, их в любой момент могут исключить из числа платёжных средств, как копейки и пятачки))
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50k
pynh Клёст 40 минут назад
Я как-то у друга увидел аквариум литров на 30 с 10-50 копеечными монетами, тоже захотел такой, только не успел =)
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4k
CCR 2 часа назад
Продавец звезду словила-сейчас народ к ней повалит за покупками.
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26k
Игорь 2 часа назад
"Интернет-пользователи в обсуждении этого видео заметили"
=====

Минусую всегда такие посты, если не лень.
Предлагают обсудить? ОК, но нафуя нам тут где кто-то что-то уже сказал? Т.е. получается предлагают информационные объедки после других?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
8k
harlamov 2 часа назад
Фу, ее дед фашистов уничтожал, а она из себя высшую расу изображает. Позорная хабалка.
Такое впечатление что именно она из какого-то неразвитого племени и только что с пальмы слезла.
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2k
Brataxe harlamov Час назад
Почему такая уверенность, что уничтожал?
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316
Георгий Павлович harlamov Час назад
Её дед был полицаем, иначе была бы воспитанной, а не хабалкой.
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1k
Лёха 2 часа назад
Что-то она там про постоянные провокации говорила. Интересно услышать её версию конфликта.
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196
Серега Лёха 2 часа назад
Какую провокацию может делать водитель автобуса?Мелочью они с ней расплачиваются,вот и вся "провокация".А ей не хочется считать.
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1k
Лёха Серега Час назад
Продавца в этой ситуации не оправдываю,но:
1. Наказать надо автора статьи за разжигание.
2. Прежде,чём такое выкладывать,стоит выслушать мнение всех сторон. Биатлонист Большунов финна затоптал. Слышал? И есть две большие разницы. Только концовку смотреть или с предысторией.
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196
Серега Лёха 47 минут назад
Ну,если про разжигание говорить,то только пользователей этого сайта,наказывать замучаешься.Я что то не видел вашего возмущения,на "чурок,чурбанов,нигеров" и тд.Большунов,по моему мнению,поступил очень не по мужски.Достали,подойди и насади,а не бей палкой в спину.
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31k
Лесли 🥰 Серега 41 минуту назад
Мелочь тоже деньги. Причем любая мелочь. Ее обязаны принимать! Я работала продавцом очень давно и ко мне приходили за покупками и расплачивались мелочью. Ниче не переломилась, считала и все. Потому что мелочь вообще всегда нужна в торговле. А у нее пусть теперь в ее ох*уевшей жизни никогда прибыли не будет! Бумеранг он такой!
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1k
Лёха Серега 39 минут назад
Судя по "что то", "по мужски". Что-то ты на "Серегу" не похож. Больше на Джамшута или Асалбека...
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1k
Plan 2 часа назад
Ни в коем случае не оправдываю продавца, но соседям из "братских" республик лучше вернуться домой.
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10k
Антон Семёныч Plan 2 часа назад
Твоё какое дело? Он не ворует, не попрошайничает, а честно работает водителем. Какое отношение имеет ситуация на видео к национальности участников?
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505
Артем Антон Семёныч Час назад
вот и шуруй вместе с ним таджикистон поднимать с колен или какой нибудь карабах-азербайджан.
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10k
Антон Семёныч Артем Час назад
Тебя я забыл спросить!
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2k
Brataxe Plan Час назад
Так она же сказала "неграм". В Москве часто видел водителей Мосгортранса негров. Это студенты, возможно уже и нет. Учатся у нас и работают. Если его взяли на госпредприятие, да ещё на автобус, то это не те же что на маршрутках рассекали.
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5k
Николай 2 часа назад
А знаете меня возмущает тот факт что это человеческое недоразумение называют русской, кто то в паспорт к ней смотрел, или она ему говорила что русская...зачем вообще сюда национальность приписывать, завязывайте, а то по статье можно поехать... Вроди все в школе были, все знают стих про кроху сына, вот и называйте вещи своими именами, плохой и хороший человек, а то начинаете все в кучу мешать...
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1k
Лёха Николай 2 часа назад
Согласен. Автора поста стОит к ответственности привлечь за разжигание.
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16k
Anna Николай Час назад
вродИ - это изотоп пельмения или географическая область в болимении?
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5k
Николай Anna 51 минуту назад
Это часть занудного человека
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