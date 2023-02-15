Типичный каршеринг: слабоумие, отвага и немного убойных историй

Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом

Ленивый перекуп: убойные фотографии попыток дешёвого ремонта авто

Гаражные улучшатели, или страх и ужас на дорогах России

И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей

Цены на автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%, но гаражные кулибины не сдаются

Когда запчасти дорожают, то на помощь приходит смекалка. Автоюмор во всей красе