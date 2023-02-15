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Типичный каршеринг: слабоумие, отвага и немного убойных историй

Типичный каршеринг: слабоумие, отвага и немного убойных историй

Автор:
15 февраля 2023 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   водитель   каршеринг   машина   парковка   смех   
2701
16

Жители крупных городов уже давно оценили все прелести каршеринга, но иногда случаются весьма неожиданные ситуации. Этот пост одновременно полезный и смешной, поэтому рекомендован абсолютно всем!

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Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   водитель   каршеринг   машина   парковка   смех   
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3  комментария
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8k
Ysik Час назад
Прошлой весной подъезжаю к светофору на "Т" образном перекрестке. Стою на поворот, впереди черная BMW5. Светофор загорается зеленым, баварский автопром резко трогает с места, я трогаюсь в спокойном режиме и тут bmw останавливается, я жму на тормоз и тихонечко ударяю баварца в задний бампер. Из bmw выходят 4 здоровых быдловатого вида мужика. Ну думаю сейчас начнется.... Но они бросают машину на перекрестке и убегают проламывая кусты и сбивая пешеходов. Осмотрел свою машину, повреждений нет, только номер немного замял, на BMW небольшая потертость. Пока я чесал репу и пытался понять, что происходит, подлетела машина гибдд с вопросами куда побежал водитель bmw каршеринга. Вот такой вот странный случай.
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68
John713 7 минут назад
Пользоваться каршем - это добровольно брать на себя административную ответственность за исправность авто веря на слово коммерсам и чиновникам. По пдд 2.3.1 и коап 12.5 за все отвечает водитель и никто другой.
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29k
Aqueronte 56 минут назад
В одном глухом проулке в Москве есть знак, стоянка запрещена, я там постоянно хожу и вижу что все машины паркуются и никто их не штрафует. Но один раз там бросили карш и тут же появился эвакуатор и забрал ее. Я могу сделать вывод что каршеринг сам сливает информацию о неправильной парковке. Другого объяснения я не вижу.
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