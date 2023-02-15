Типичный каршеринг: слабоумие, отвага и немного убойных историй

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Жители крупных городов уже давно оценили все прелести каршеринга, но иногда случаются весьма неожиданные ситуации. Этот пост одновременно полезный и смешной, поэтому рекомендован абсолютно всем!
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