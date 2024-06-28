В Нижнем Новгороде таксист выгнал из машина пассажирку с тростью

Водитель заявил, что женщина должна была вызывать машину для инвалидов.
Жительница Нижнего Новгорода рассказала "Осторожно, новости" о том, как её выгнал из такси водитель из-за трости. Девушка пояснила, что не является инвалидом. Сейчас она готовится к операции на колене из-за травмы. Однако, поездка на такси не удалась. Водитель посоветовал девушке вызвать машину для инвалидов.
«Я повредила колено, хожу с костылём: разрыв крестов, частичный надрыв задних связок, сдвиг мениска, бурсит. Сейчас жду операции. Вызвала такси “Яндекс”, тариф — “комфорт”. Водитель отказался меня везти из-за костыля, назвав меня инвалидом. Он сообщил, что мне нужна отдельная перевозка», — рассказала Дарья.
Сначала водитель начал заказ, а потом остановился и заявил, что не станет везти девушку. Он потребовал её выйти, потому что трость «не умещается в салон». В итоге мужчина вынудил девушку выйти из машины. В поддержке сказали, что такое поведение водителя недопустимо.
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«Служба поддержки уже на связи с парком, где числится водитель. Деньги за поездку девушке уже вернули, сейчас мы пытаемся связаться с ней, чтобы детально разобраться в ситуации», — заявили в компании.
В поддержке заметили, что такое поведение недопустимо. Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге девушка поссорилась с таксистом из-за косметики.
В Екатеринбурге таксист выгонял девушку из машины, потому что она красилась во время поездки
Водитель посчитал, что девушка ведет себя неуважительно и может запачкать салон, а на услуги химчистки "денег у него нет". Когда мужчина остановился и пытался дозвониться в службу поддержки, пассажирка снимала происходящее на видео.
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Хотя, глянув видео, хочется сказать уроду моральному: а слабо поставить себя на моё место?!..
А потом удивляются - А чего это таксистов все чмырят!?
Как трость может не поместиться в машине.
Может все таки речь о костылях?