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В Нижнем Новгороде таксист выгнал из машина пассажирку с тростью

В Нижнем Новгороде таксист выгнал из машина пассажирку с тростью

Автор:
28 июня 2024 19:57
Сообщество : Таксисты
Метки: Россия   Такси   водитель   высадил пассажирку   ссора в такси   трость   
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Водитель заявил, что женщина должна была вызывать машину для инвалидов.

Жительница Нижнего Новгорода рассказала "Осторожно, новости" о том, как её выгнал из такси водитель из-за трости. Девушка пояснила, что не является инвалидом. Сейчас она готовится к операции на колене из-за травмы. Однако, поездка на такси не удалась. Водитель посоветовал девушке вызвать машину для инвалидов.

«Я повредила колено, хожу с костылём: разрыв крестов, частичный надрыв задних связок, сдвиг мениска, бурсит. Сейчас жду операции. Вызвала такси “Яндекс”, тариф — “комфорт”. Водитель отказался меня везти из-за костыля, назвав меня инвалидом. Он сообщил, что мне нужна отдельная перевозка», — рассказала Дарья.

Сначала водитель начал заказ, а потом остановился и заявил, что не станет везти девушку. Он потребовал её выйти, потому что трость «не умещается в салон». В итоге мужчина вынудил девушку выйти из машины. В поддержке сказали, что такое поведение водителя недопустимо.

«Служба поддержки уже на связи с парком, где числится водитель. Деньги за поездку девушке уже вернули, сейчас мы пытаемся связаться с ней, чтобы детально разобраться в ситуации», — заявили в компании.

В поддержке заметили, что такое поведение недопустимо. Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге девушка поссорилась с таксистом из-за косметики.

Водитель посчитал, что девушка ведет себя неуважительно и может запачкать салон, а на услуги химчистки "денег у него нет". Когда мужчина остановился и пытался дозвониться в службу поддержки, пассажирка снимала происходящее на видео.

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Метки: Россия   Такси   водитель   высадил пассажирку   ссора в такси   трость   
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9  комментариев
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731
Пчёл 48 минут назад
Я - инвалид, передвигаюсь на костылях. Из-за особенностей болезни и самочувствия приходится для передвижения выбирать именно такси. Так вот, как только я стал ездить на такси, будучи инвалидом, сразу понизился мой рейтинг, отображаемый в приложении. И это при том, что я, несмотря на время года, всегда имею при себе пакет, надеваемый на ногу (больную), чтобы не пачкать обшивку двери, так как ездить могу только сзади и полулёжа. Видимо, некоторых таксистов бесит во мне что-то, как и в этой девушке, увы...
Хотя, глянув видео, хочется сказать уроду моральному: а слабо поставить себя на моё место?!..
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604
deadDEVIL 21 минуту назад
Мда... Очередной хозяин жизни, таксёр для удовольствия, но таки успешный бизнесмен.
А потом удивляются - А чего это таксистов все чмырят!?
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59
Гоме́р 51 минуту назад
Дичь, хотелось бы услышать весь разговор.
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314
antoshka77 52 минуты назад
директор такси, во дебил..
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41k
albedo Час назад
Какие то сказки.
Как трость может не поместиться в машине.
Может все таки речь о костылях?
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454
Homefighter 2 часа назад
Выгнал из машинА?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5174 поста (4959 в горячем)
Pika-Pika?
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