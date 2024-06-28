В Нижнем Новгороде таксист выгнал из машина пассажирку с тростью

Жительница Нижнего Новгорода рассказала "Осторожно, новости" о том, как её выгнал из такси водитель из-за трости. Девушка пояснила, что не является инвалидом. Сейчас она готовится к операции на колене из-за травмы. Однако, поездка на такси не удалась. Водитель посоветовал девушке вызвать машину для инвалидов.

«Я повредила колено, хожу с костылём: разрыв крестов, частичный надрыв задних связок, сдвиг мениска, бурсит. Сейчас жду операции. Вызвала такси “Яндекс”, тариф — “комфорт”. Водитель отказался меня везти из-за костыля, назвав меня инвалидом. Он сообщил, что мне нужна отдельная перевозка», — рассказала Дарья.

Сначала водитель начал заказ, а потом остановился и заявил, что не станет везти девушку. Он потребовал её выйти, потому что трость «не умещается в салон». В итоге мужчина вынудил девушку выйти из машины. В поддержке сказали, что такое поведение водителя недопустимо.