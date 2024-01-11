Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"

Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, а сотрудники ГАИ просят жену забрать заявление из полиции.
46-летний Роман Кочуров ехал на своей фуре по трассе Екатеринбург – Тюмень. Мужчине стало плохо и он пытался съехать на обочину, но в это время задел самосвал, проезжающий мимо. Когда сотрудники ГИБДД приехали, то увидели, что мужчина явно не в себе. Они решили, что он пьян или находится под действием запрещённых веществ. Гаишники оставили водителя в неотапливаемой кабине на морозе - 20. Спустя три часа коллега нашёл Романа и вызвал ему скорую помощь.
Мужчина попал в больницу, где ему поставили диагноз: геморрагический инсульт. Жена дальнобойщика поговорила с изданием "Подъём" и рассказала, что муж находится в тяжёлом состоянии. В это же время гаишники просят забрать заявление из полиции, чтобы не ломать жизнь своим коллегам, "хорошим парням", которые оставили человека с инсультом умирать на морозе.
Прогнозов никаких не дают, много времени упущено. Сейчас кризис, может не выжить.
На меня уже хотят выйти, связались с сестрой. Предлагают забрать заявление, предлагают помощь. Парни, говорят, хорошие, не надо им жизнь ломать, - рассказала женщина.
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Моего батю травмировали в шахте, повредило позвоночник и таз треснул, так медсестра посадила на стул и начала нюхать, трезвый он или нет. Курва.
Как в Особенностях Национальной Охоты... работать пойдёшь... делать то что-нибудь умеешь? Вот так и по всему миру мусора делать ни хрена не могут.
В общем всё будет как обычно.
В худшем случае уволят по отрицательным обстоятельствам"
я верю, что есть в полиции реально хорошие парни, которые служат во благо народа и страны, но не эти двое "хороших парней".
Когда не надо так сразу и трезвого за пьяного примут.
Не место таким "специалистам" на такой работе и под суд их за оставление в опасности
Приехали дпсники. И?.....
Они ОБЯЗАТЕЛЬНО опросят обоих участников. Снимут показания, подпишут протокол. Если кто-то из фигурантов аварии плохо себя чувствует - спросят, не вызвать ли скорую. Разве нет?
Если кто-то из участников подозревается в алкогольном опьянение, это непременно попытаются проверить. В крайнем случае. отвезут на освидетельствование.
ИМХО, водитель САМ отказался куда-либо ехать. А дпсники "вошли в его положение" и решили не портить ему карму аварией в алкогольном опьянении. Возможно, за деньги.
У кого-нибудь есть другие варианты развития событий?
Потому что если он был пьян - лишили бы прав и оставили без средств к существованию.