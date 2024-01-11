FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8108 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"

Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"

Автор:
11 января 2024 18:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   водитель   гаи   интересное   пьяный   фото   фура   
3800
2

Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, а сотрудники ГАИ просят жену забрать заявление из полиции.

46-летний Роман Кочуров ехал на своей фуре по трассе Екатеринбург – Тюмень. Мужчине стало плохо и он пытался съехать на обочину, но в это время задел самосвал, проезжающий мимо. Когда сотрудники ГИБДД приехали, то увидели, что мужчина явно не в себе. Они решили, что он пьян или находится под действием запрещённых веществ. Гаишники оставили водителя в неотапливаемой кабине на морозе - 20. Спустя три часа коллега нашёл Романа и вызвал ему скорую помощь.

Мужчина попал в больницу, где ему поставили диагноз: геморрагический инсульт. Жена дальнобойщика поговорила с изданием "Подъём" и рассказала, что муж находится в тяжёлом состоянии. В это же время гаишники просят забрать заявление из полиции, чтобы не ломать жизнь своим коллегам, "хорошим парням", которые оставили человека с инсультом умирать на морозе.

Прогнозов никаких не дают, много времени упущено. Сейчас кризис, может не выжить.

На меня уже хотят выйти, связались с сестрой. Предлагают забрать заявление, предлагают помощь. Парни, говорят, хорошие, не надо им жизнь ломать, - рассказала женщина.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   водитель   гаи   интересное   пьяный   фото   фура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Александр 2 часа назад
Посадить как урок другим хорошим парням.
Моего батю травмировали в шахте, повредило позвоночник и таз треснул, так медсестра посадила на стул и начала нюхать, трезвый он или нет. Курва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
523
Гугенот 38 секунд назад
Прикол с мусорами по всему миру в том, что они без раздумий готовы сломать жизнь простым людям, но когда дело касается их, то им жизнь ломать нельзя... С хера бы то?

Как в Особенностях Национальной Охоты... работать пойдёшь... делать то что-нибудь умеешь? Вот так и по всему миру мусора делать ни хрена не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
workmen77 4 минуты назад
Ублюдки, а то, что они сломали другому жизнь не оказав ему первую помощь и оставив умирать - это ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
TirAn 7 минут назад
замнут. адвокаты придумают отмазы, начальство даст хорошую характеристику.
В общем всё будет как обычно.
В худшем случае уволят по отрицательным обстоятельствам"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
331
Николаев Борис 12 минут назад
Пусть эти "хорошие парни" оплатят лучшее лечение, а по его результатам уже можно подумать и о заявлении!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 16 минут назад
я правильно понял, что они, полицейские, при исполнении уже сломали жизнь одному человеку, а теперь хотят избежать за это ответственности?
я верю, что есть в полиции реально хорошие парни, которые служат во благо народа и страны, но не эти двое "хороших парней".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Афанасий Борщёв 17 минут назад
Читал про эту историю. Много там народу всякого было: сотрудники, водитель Тонара с которым ДТП было, коллеги какие то с работы появлялись. Так почему же эта куча людей не вызвала скорую несмотря на то что ДПС не захотели? Мутно как то всё там...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 24 минуты назад
Это не "хорошие парни" а ублюдки.
Когда не надо так сразу и трезвого за пьяного примут.
Не место таким "специалистам" на такой работе и под суд их за оставление в опасности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Хм... Ситуация: фура производила на трассе некий маневр, в результате которого пострадал другая машина. (фура, сука, тяжелая. любое "задевание" чревато).
Приехали дпсники. И?.....
Они ОБЯЗАТЕЛЬНО опросят обоих участников. Снимут показания, подпишут протокол. Если кто-то из фигурантов аварии плохо себя чувствует - спросят, не вызвать ли скорую. Разве нет?
Если кто-то из участников подозревается в алкогольном опьянение, это непременно попытаются проверить. В крайнем случае. отвезут на освидетельствование.
ИМХО, водитель САМ отказался куда-либо ехать. А дпсники "вошли в его положение" и решили не портить ему карму аварией в алкогольном опьянении. Возможно, за деньги.

У кого-нибудь есть другие варианты развития событий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
joiner-ru Алекс Крайчек 51 секунду назад
У человека был геморрагический инсульт. Вряд ли он вообще соображал и тем более мог говорить. Один из главных признаков инсульта именно нарушение речи. А ГИБДДшники не стали напрягать свой мозг и сразу вынесли вердикт, что водила в говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron 38 минут назад
Советую сломать нах.у.й жизнь хорошим парням, как пример другим хорошим парням, как надо быть хорошими парнями. Иначе никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DrKlizmi 39 минут назад
Вроде чего-то недосказано. Сотрудники доставляют подозреваемого в медучреждение на освидетельствование,и никак иначе,у них всё строго.Ну а если описанная ситуация правдива-тогда на кол дпсников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 48 минут назад
Оставление в опасности налицо. Даже если хотели «дать протрезветь», в минус 20 такое себе решение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 56 минут назад
Вот суки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Леонович 59 минут назад
Разошлите в максимальное количество сми. Пикабу ещё в помощь. Уродов надо наказывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
давайте посмотрим, а сколько людей "простили" сами эти "хорошие парни", чтобы "не ломать жизнь", а потом уже решать будем, стоит или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Час назад
Решили... А они оба с дипломом наркологов? Говно они, а не хорошие парни. Просто идти работать не хотят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Вот пид**ры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
4ijik Час назад
Везде есть мудаки, не повезло мужику. Хотя мутное дело. Если было ДТП, никто виновника и пострадавшего не оставит одного, пока всё не оформится. Есть рация у дальнобоев, есть телефон. Есть пострадавшая машина в конце концов. Желательно все стороны непредвзято выслушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт Час назад
а че пьяных можно оставлять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kucher Час назад
А где учатся на "хороших парней"? Что-то не слыхал про такую профессию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Когда совести нет - это не человек, а свободная, либеральная ничем не ограниченная функция - животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
344422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Брат 2": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Набирающие популярность в сообществах
До чего дошел искусственный интеллект
До чего дошел искусственный интеллект
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
Microsoft открыла перспективный материал для новых аккумуляторов за две недели расчётов — в сотни раз быстрее учёных
Microsoft открыла перспективный материал для новых аккумуляторов за две недели...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Требовалось совсем немного

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#ДТП#позитив#фильм#подборка#улыбнуло#природа
#животные#автомобили#Юмор#интересное#факты#кино#кот#США#Еда#истории
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#забавно#шоу бизнес#знаменитости#уголовное дело
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни 60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью 60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае Российские шахматисты выиграл турнир ШОС по шахматам в Китае В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой В детском саду в Рязани вот уже несколько десятков лет обливают малышей ледяной водой на улице зимой

На что жалуетесь?

Вернуться