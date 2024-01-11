Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного, оставив его на морозе, а потом просили замять дело, чтобы не "ломать жизнь парням"

Мужчина попал в больницу, где ему поставили диагноз: геморрагический инсульт. Жена дальнобойщика поговорила с изданием "Подъём" и рассказала, что муж находится в тяжёлом состоянии. В это же время гаишники просят забрать заявление из полиции, чтобы не ломать жизнь своим коллегам, "хорошим парням", которые оставили человека с инсультом умирать на морозе.

Прогнозов никаких не дают, много времени упущено. Сейчас кризис, может не выжить.

На меня уже хотят выйти, связались с сестрой. Предлагают забрать заявление, предлагают помощь. Парни, говорят, хорошие, не надо им жизнь ломать, - рассказала женщина.