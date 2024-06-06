Ехал-ехал и не доехал

938
2
1
Появилось видео ДТП из Твери с курьером на электровелосипеде, который столкнулся с легковым автомобилем Шевроле на площади Капошвара. Курьер ехал на запрещающий сигнал светофора. От удара он перелетел через капот машины. Пострадавшего доставили в больницу.
Ссылки по теме:
- Перевернула арендованный автомобиль
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми
- Зачем он так сделал?
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
Новости партнёров
реклама