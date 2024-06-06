Ехал-ехал и не доехал

Появилось видео ДТП из Твери с курьером на электровелосипеде, который столкнулся с легковым автомобилем Шевроле на площади Капошвара. Курьер ехал на запрещающий сигнал светофора. От удара он перелетел через капот машины. Пострадавшего доставили в больницу.



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Появилось видео ДТП из Твери с курьером на электровелосипеде, который столкнулся с легковым автомобилем Шевроле на площади Капошвара. Курьер ехал на запрещающий сигнал светофора. От удара он перелетел через капот машины. Пострадавшего доставили в больницу. 2024-06-06T11:05:29+03:00 Пропустить