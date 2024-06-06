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Ехал-ехал и не доехал

Ехал-ехал и не доехал

Автор:
06 июня 2024 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   курьер   машина   электровелосипед   
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Появилось видео ДТП из Твери с курьером на электровелосипеде, который столкнулся с легковым автомобилем Шевроле на площади Капошвара. Курьер ехал на запрещающий сигнал светофора. От удара он перелетел через капот машины. Пострадавшего доставили в больницу.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   курьер   машина   электровелосипед   
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6  комментариев
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8k
tamin Час назад
Надо было потом еще кирпичем добавить. Этот альтернативноодаренный чтобы не мучился
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DuckTales 13 минут назад
Все желающие переместить самокаты на дорогу, вы точно этого хотите ?
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Antonium 37 минут назад
Редкосный дэбил. Подвид слепошарый-бессмертный.
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3k
Yus Час назад
Все стоят, а я проеду. Когда уже этих альтернативных с дорог уберут?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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