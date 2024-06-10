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Ростове автомобиль влетел в здание АЗС

Ростове автомобиль влетел в здание АЗС

Автор:
10 июня 2024 14:41
Сообщество : Аварии
Метки: АЗС   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Ростове водитель автомобиля Хюндай Акцент не справился с управлением и протаранил стеклянную витрину заправочной станции. В управлении ГО и ЧС города сообщили, что в момент аварии в здании АЗС находились двое посетителей и сотрудник. Пострадавших вытащили из помещения и передали бригаде скорой помощи.
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Метки: АЗС   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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18k
Сергей 45 минут назад
Кошмар....
А магнитолу ,смотрю ,уже кто то помылил))
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6k
fkamash 20 минут назад
У нас с этим же брендом, при точно таких же обстоятельствах в прошлом году въехали в заправку. Перестроили так теперь, чтобы кассы были не фронтально
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1576 постов (1595 в горячем)

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