Ростове автомобиль влетел в здание АЗС

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В Ростове водитель автомобиля Хюндай Акцент не справился с управлением и протаранил стеклянную витрину заправочной станции. В управлении ГО и ЧС города сообщили, что в момент аварии в здании АЗС находились двое посетителей и сотрудник. Пострадавших вытащили из помещения и передали бригаде скорой помощи.
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Метки: АЗС Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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А магнитолу ,смотрю ,уже кто то помылил))