Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron

1149
22
На прошлой неделе был пост о том, что Bugatti завершает производство гиперкаров Chiron, а сегодняшний автомобиль стал финальным в этой серии из 500 автомобилей. Производство автомобилей длилось 8 лет.
Chiron L’Ultime, как и все его предшественники, был собран вручную на фабрике в Мольсхайме. Основанный на 1600-сильной версии Super Sport прощальный экземпляр покрыт переливчатой лазорево-синей эмалью оттенков от French Racing Blue до Atlantic Blue, тогда как шильдики «500» снаружи и на крышке 8-литрового W16 указывают порядковый номер внутри серии.
На двери и боковины кузова вручную нанесены названия событий и мест, которые сыграли важную роль в судьбе «Широна» за минувшие восемь лет. В частности, это Эра-Лессьен (трек, где была достигнута предельная скорость 490 км/ч), Поль Рикар (трасса, принимавшая заводские тесты), Женева (дебютная выставка) и Шантильи (где он неоднократно демонстрировался).
Напомним, третий по счёту, вслед за EB110 и Veyron, гиперкар Bugatti был назван в честь знаменитого гонщика 1930–1940 гг. Луи Широна, одной из легенд большого автоспорта той поры наряду с Нуволари, Варци, Роземайером и Караччиолой.
Невзирая на то что в июне в Bugatti собираются представить очередную модель, на этот раз приводимую в движение атмосферным V16 с гибридной надстройкой, наследие «Широна» до конца не выработано. Компания продолжает делать родстер Mistral (тираж 99 ед.) и трековый Bolide (40 ед.), в основе которых лежат наработки как Chiron, так и более раннего Veyron.
На двери и боковины кузова вручную нанесены названия событий и мест, которые сыграли важную роль в судьбе «Широна» за минувшие восемь лет. В частности, это Эра-Лессьен (трек, где была достигнута предельная скорость 490 км/ч), Поль Рикар (трасса, принимавшая заводские тесты), Женева (дебютная выставка) и Шантильи (где он неоднократно демонстрировался).
Напомним, третий по счёту, вслед за EB110 и Veyron, гиперкар Bugatti был назван в честь знаменитого гонщика 1930–1940 гг. Луи Широна, одной из легенд большого автоспорта той поры наряду с Нуволари, Варци, Роземайером и Караччиолой.
Невзирая на то что в июне в Bugatti собираются представить очередную модель, на этот раз приводимую в движение атмосферным V16 с гибридной надстройкой, наследие «Широна» до конца не выработано. Компания продолжает делать родстер Mistral (тираж 99 ед.) и трековый Bolide (40 ед.), в основе которых лежат наработки как Chiron, так и более раннего Veyron.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron
- Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith
- Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет
- Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки
- Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Chiron
Новости партнёров
реклама