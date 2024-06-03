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Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron

Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron

Автор:
03 июня 2024 16:46
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиепркар   машина   
1149
22
На прошлой неделе был пост о том, что Bugatti завершает производство гиперкаров Chiron, а сегодняшний автомобиль стал финальным в этой серии из 500 автомобилей. Производство автомобилей длилось 8 лет.
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Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиепркар   машина   
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8  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 44 минуты назад
а дырка в днище есть, чтобы рыбу ловить не выходя??
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3k
Pioner76 8 минут назад
Характеристики - да, но дизайнера недеюсь расстреляли.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 10 минут назад
Кросивое и дорогое)
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33k
Kladbische 20 минут назад
Теперь этим займётся Лихой Топор
Ссылка youtu.be
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35k
Ego sum qui sum Час назад
Ну вооооооооооооот...а я только собрался купить
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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