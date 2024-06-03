Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron

Chiron L’Ultime, как и все его предшественники, был собран вручную на фабрике в Мольсхайме. Основанный на 1600-сильной версии Super Sport прощальный экземпляр покрыт переливчатой лазорево-синей эмалью оттенков от French Racing Blue до Atlantic Blue, тогда как шильдики «500» снаружи и на крышке 8-литрового W16 указывают порядковый номер внутри серии.



На двери и боковины кузова вручную нанесены названия событий и мест, которые сыграли важную роль в судьбе «Широна» за минувшие восемь лет. В частности, это Эра-Лессьен (трек, где была достигнута предельная скорость 490 км/ч), Поль Рикар (трасса, принимавшая заводские тесты), Женева (дебютная выставка) и Шантильи (где он неоднократно демонстрировался).



Напомним, третий по счёту, вслед за EB110 и Veyron, гиперкар Bugatti был назван в честь знаменитого гонщика 1930–1940 гг. Луи Широна, одной из легенд большого автоспорта той поры наряду с Нуволари, Варци, Роземайером и Караччиолой.



Невзирая на то что в июне в Bugatti собираются представить очередную модель, на этот раз приводимую в движение атмосферным V16 с гибридной надстройкой, наследие «Широна» до конца не выработано. Компания продолжает делать родстер Mistral (тираж 99 ед.) и трековый Bolide (40 ед.), в основе которых лежат наработки как Chiron, так и более раннего Veyron.