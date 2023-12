Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки

Bugatti представила очередную работу своего подразделения персонализации Sur Mesure — Chiron Super Sport 57 One of One. Единственное в своём роде купе построили по заказу некоего американца, в качестве подарка своей 70-летней жене. Современную машину стилизовали под классический Type 57 SC Atlantic, в который та влюбилась 20 годами ранее.

0 Владелица уникального Bugatti однажды посетила автомобильный музей в США, где вживую увидела Type 57 SC Atlantic 1930-х годов: эта модель работы Жана Бугатти была построена всего в четырёх экземплярах, а до наших дней сохранились лишь три из них. Двумя десятилетиями позже её супруг, который также является фанатом и давним клиентом Bugatti, неожиданно пригласил её в штаб-квартиру бренда в Мольсеме, чтобы персонализировать её личный автомобиль. Сопровождением проекта занимался ведущий дизайнер Sur Mesure Яша Штрауб.



Исходный Chiron Super Sport, который сам по себе уже является одной из самых редких производных базового Широна, получил приближённый к историческому светло-голубой оттенок кузова, эксклюзивную хромированную версию фирменной подковообразной радиаторной решётки, хромированные колёсные диски. На нижнюю часть выдвижного антикрыла нанесено схематичное изображение «Атлантика». Тот же образ использован в оформлении дверных карт и центральной консоли.



На подголовниках изображён «Танцующий слон» Рембрандта Бугатти — брата Этторе — образ которого уже использовался в оформлении ряда специальных моделей, включая одну из «легендарных» версий родстера Veyron Grand Sport Vitesse и современный W16 Mistral.



Весь запланированный к производству тираж всех производных Широна, включая новейшие Mistral и Bolide, давно распродан по предзаказам. Принципиально новый суперкар французская марка, являющаяся теперь частью объединённой компании Bugatti Rimac, обещала показать весной 2024 года. По предварительным данным, это будет очень мощный гибрид — первый в истории бренда.



Все фотографии высокого качества и разрешения, и пригодны для использования в качестве обоев рабочего стола.

0

×

×

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0