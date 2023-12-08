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Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки

Уникальный гиперкар Bugatti Chiron в качестве подарка для 70-летней американки

Автор:
08 декабря 2023 16:07
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Bugatti представила очередную работу своего подразделения персонализации Sur Mesure — Chiron Super Sport 57 One of One. Единственное в своём роде купе построили по заказу некоего американца, в качестве подарка своей 70-летней жене. Современную машину стилизовали под классический Type 57 SC Atlantic, в который та влюбилась 20 годами ранее.
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Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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33k
Ego sum qui sum Час назад
красота
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2k
Андерсен 10 минут назад
70-летняя бабуля за рулем Широна мощностью 1500 кобыл. Хорошо, что нашим бабкам таких подарков не делают, тут и так иной раз ехать страшно рядом с ними в одном потоке
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385
А П Полчаса назад
на фотосессии много широна, который есть просто ВЕЗДЕ на изображениях. Его как не фоткай, в любом цвете, заполонило тырнет. А вот раритет было бы интереснее посмотреть в деталях.
Конечно, я капец, какой эксперт по тачкам, но, сижу на диване и смотрю в монитор этот инторнэт ваш.
Ссылка www.youtube.com
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394
Murych Час назад
У нас бы в России муж жене заказал Ладу суперспорт!
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21k
alexis 2 часа назад
Какую из двух?
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