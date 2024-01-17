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Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Chiron

Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Chiron

Автор:
17 января 2024 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Компания Bugatti опубликовала изображения последнего экземпляра гиперкара Chiron для заказчика из Канады. При этом фирма особо оговорила, что пока речь идёт лишь о завершении производства базовой версии модели с мотором мощностью 1500 лошадиных сил.
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Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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2  комментария
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27k
Влад Полчаса назад
А что вы думаете об этом? Я думаю почему зеленым наплевать на производителей этого дерьма? А, ну это же другое.
P.S, В борьбе с суперкарами и бизнесджетами ни одна Грета не пострадала.
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
П- практичность
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