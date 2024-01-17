Bugatti показала последний экземпляр гиперкара Chiron

Финальный Bugatti Chiron выполнен в сочетании чёрного и медного оттенков. По данным издания Motor1, построили гиперкар для Билала Хайдри, нефтегазового бизнесмена из Калгари. Заказал он автомобиль ещё в ноябре 2021 года, заплатив не менее 3 миллионов долларов.



О завершении приёма заказов на все доступные модификации Chiron производитель объявил ещё в начале 2022 года, распределив все производственные слоты. Однако год спустя на аукцион был выставлен неучтённый новый гиперкар — уникальный Chiron Profilee, который фирма собрала в единственном экземпляре. Заплатили за него 9 792 500 долларов без учёта налогов и сборов.



Появление последнего Chiron не означает завершения производства гиперкаров на этой платформе с двигателем W16. Компании ещё предстоит довести до финала сборку других оставшихся модификаций — к примеру, моделей Chiron Pur Sport, а также родстера Mistral, который в 2022 году был представлен как последняя дорожная модель бренда с этим силовым агрегатом.



Кроме того, Bugatti предстоит собрать 40 экземпляров модели Bolide — трекового купе, которое отличается от базового Chiron как оформлением кузова и интерьера, так и двигателем, форсированным до 1600 сил.



У компании уже готов как минимум в черновом варианте преемник Chiron — гиперкар новой модели, силовой агрегат для которого разработан вместе со специалистами Rimac. По некоторым сведениям, машину уже показывали избранным клиентам, но официальная её премьера состоится лишь весной нынешнего года. Ожидается, что от фирменного W16 компания всё же откажется.