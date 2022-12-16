Во сколько обходится обслуживание и ремонт гиперкара Bugatti Chiron

Чем дороже автомобиль, тем дороже и его техническое обслуживание. Но что если цена нового приобретения начинается от трех миллионов долларов? Понятно, что во время визита в техцентр придется потратить чуть больше годовой зарплаты во Вкусно и точка, но насколько больше? Увы, даже если ваш Bugatti Chiron куплен как инвестиция и большую часть времени стоит в гараже, он будет продолжать беспощадно пожирать банковский счет. Сегодня мы поговорим об обслуживании автомобиля, у которого даже тормозной суппорт стоит как малолитражка.





Да, в жизни владельцев Bugatti есть вещи, которые могут раздражать. Один, например, сетовал, что любит ездить на своем «Широне» с открытыми окнами и разгоняться до умопомрачительной скорости.