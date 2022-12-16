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Во сколько обходится обслуживание и ремонт гиперкара Bugatti Chiron

Во сколько обходится обслуживание и ремонт гиперкара Bugatti Chiron

Автор:
16 декабря 2022 08:26
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   Chiron   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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Даже если удалось накопить (ха-ха) на Bugatti Chiron, траты на этом только начинаются: обслуживание гиперкара обойдется в такие суммы, которые обычному владельцу даже люксовой машины и не снились.

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Метки: Bugatti   Bugatti Chiron   Chiron   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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3  комментария
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9k
kirpal Час назад
Те, кто может позволить себе Chiron, о другой мелочёвке, типа сколько стоит замена масла, тем более бензин - не думают. Широна у меня не было, но когда были другие машины - замена колёс за два косаря каждые 10-12 тыс миль обычное дело (295/40R20)
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2k
Walther 9 минут назад
Короче, так себе тачка, поэтому не особо их и покупают!
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2k
Палыч 19 минут назад
Понты дороже денег.
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