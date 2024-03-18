Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith

Выставленный на продажу Chiron имеет необычно оформленный кузов — его выкрасили в сочетание белого и вишнёвого цветов. Колёсные диски затемнены. Интерьер отделан белой кожей с красными акцентами, а также вставками из углепластика и алюминия. Пробег гиперкара примерно 3.3 тысячи километров. Rolls-Royce Wraith отделан в похожем стиле — у британского купе кузов имеет светлый верх и тёмный низ, хотя белый в этом случае заменён серебристым. Салон — чёрно-белый.



Wraith можно приобрести и отдельно. Автомобиль оценили в 239 995 долларов, то есть менее чем в одну десятую от цены Chiron. При этом купе заметно старше - 2018 года выпуска и успело проехать уже более 28 тысяч километров.



Возможно, люксовый довесок объясняется желанием дилера завысить цену гиперкара, так как схожие Chiron обычно стоят в США от 3 до 3,5 миллиона долларов.