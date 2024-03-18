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Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith

Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith

Автор:
18 марта 2024 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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Во Флориде выставили на продажу Bugatti Chiron 2021 года с относительно небольшим пробегом. Автомобиль оценили в 3,85 миллиона долларов (356 миллионов рублей). Самое интересное, что продавец обещает подарить покупателю ещё один автомобиль - купе Rolls-Royce Wraith, окрашенное в схожей стилистике.
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Метки: Bugatti   Chiron   Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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89
ГТА Форевер 2 часа назад
Ну а чё, выгодно! Дайте два!
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Показать 1 ответ
18k
MarkovAlexandr 50 минут назад
Bugatti Chiron 2021 года ... оценили в 3,85 миллиона долларов
Wraith ... оценили в 239 995 долларов
схожие Chiron обычно стоят в США от 3 до 3,5 миллиона долларов

Акция! Купи одну машину по цене 2, и получи вторую в подарок!
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4k
Pill Час назад
Беру ))
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Добрый Бабайка

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