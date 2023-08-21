Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет

Кузов и салон купе имеют двухцветное оформление, причём золотистый оттенок Doré был разработан специально для этого автомобиля. Снаружи с пассажирской стороны вручную сделаны наброски 26 исторических моделей Bugatti, включая Type 41 Royale и Type 57 SC Atlantic. Коллаж со стороны водителя посвящён современной эпохе: это 19 рисунков EB110, Veyron и Chiron. На выдвижном антикрыле снизу имеется надпись Golden Era.



Директор по дизайну Ахим Аншайдт говорит, что компании пришлось изобрести новый технологический процесс, который позволил бы рисовать прямо по лакокрасочному покрытию. Это удалось не с первого раза, и в итоге оформление экстерьера заняло более 400 часов.



Ещё по три эскиза сделано на дверных картах. Кроме того, ручными надписями украсили подголовники кресел, центральную консоль и пороги. Стоимость проекта не раскрывается, но известно, что «обычный» Chiron Super Sport стоил от 3,2 миллиона евро (344 миллиона рублей).



Сама по себе линейка Chiron Super Sport — это дополнительный тираж одноимённой модификации с индексом 300+ в названии, выпущенной в честь установленного Bugatti неофициального рекорда максимальной скорости. Такие машины рассчитаны на максимально быстрое движение по прямой. От базового Chiron их отличают переработанный для уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления обвес, удлинённая на 25 сантиметров задняя часть кузова, форсированный с 1500 до 1600 л.с. двигатель W16 и альтернативные настройки ряда систем.