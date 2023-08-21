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Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет

Кузов гиперкара Bugatti Chiron 2 года украшали эскизами машин разных лет

Автор:
21 августа 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   тюнинг   
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Компания Bugatti представила гиперкар Chiron Super Sport с приставкой Golden Era в названии. Это единственный в своём роде Широн, снаружи и внутри украшенный эскизами других моделей разных лет. Заказавший машину коллекционер хотел таким образом отдать дань уважения историческому наследию марки, и производитель говорит, что это едва ли не самый сложный проект подразделения персонализации Sur Mesure: на его реализацию ушло два года.

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Метки: Bugatti   Chiron   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   тюнинг   
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2  комментария
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9k
krivsan Час назад
а вы в курсе,что в Bugatti надо платить деньги,чтоб вам на удаленке разблокировали и вы могли бы ехать болше 280 км,чс
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Лютый вам Бетховен Час назад
Старались как лучше, а получилось как всегда - издали автомобиль выглядит как будто влетел в бак с краской или в грязную лужу. А вблизи красиво.
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