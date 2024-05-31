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Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную ситуацию

Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную ситуацию

Автор:
31 мая 2024 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автоподстава   вымогатель   машина   мошенник   юрист   
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В России участились случаи мошеннических действий в автомобильной сфере, когда преступники провоцируют небольшое ДТП и затем обвиняют водителя в оставлении места происшествия под угрозой лишения водительских прав.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автоподстава   вымогатель   машина   мошенник   юрист   
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15  комментариев
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1k
Ян 2 часа назад
Туповатый развод, имхо
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11k
Сол Гудман Полчаса назад
*Рекомендуется немедленно вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД.* уже ГАИ так-то
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14k
net 40 минут назад
Развод на дибила.
1. Любой ущерб который вы причинили (даже если он придуман), компенсирует ваша страховая. Всё, вопрос с оплатой компенсации закрыт.
2. Вы услышали удар, но кроме звука никакого ощущаемого контакта не было. Условная левая водительская дверь вашего оппонента, поцарапана на уровне 51см от асфальта должна оставить след на вашем автомобиле на такой же высоте например на крыле. Если ничего подобного нет вас разводят. Звоните в полицию, пусть разбираются. Звоните сами, не отменяйте вызов вашего патруля, если противоположная сторона убеждает вас, что сам вызовет.
3. Ну и херня про покинул место происшествия….. если нет очевидных повреждений, то за микроцарапину полиция не посадит и не накажет вас. А если и накажут, то вы выграете это в обратку 99%.
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2k
Вадим Курбатов 53 минуты назад
Поставщики имитируют, что сами же и врезались сзади!? Какая-то тупая подстава, рассчитанная на идиотов) При любом раскладе они не правы получаются.
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2k
Михаил 53 минуты назад
Бредовая тема автоподставы сейчас... при наличии регистратора практически у каждого, плюс камеры на каждом столбе... нужно очень постараться встрять... а сами исполнители так же должны быть очень талантливы... риски выше потенциального дохода...
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7k
alex 56 минут назад
Новая партия зэков освободилась?
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12k
Дмитрий 59 минут назад
Из чёрной 4 амбала вылезли и такие:"Ты кинул?"....."Я? Неее! Я просто мимо остановился!"
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25k
sanchesS80 Час назад
Вообще не понимаю смысла такого развода. Ну совсем на лоха должен быть расчёт. Который не понимает что вообще происходит на дороге вокруг.
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303
Евгений Бобр Час назад
Нахпослать и ехать дальше!
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17k
Элитный тигр Час назад
Вот в этом ролике я не понял смысла подставы. Виноват тот, кто сзади ехал, даже если догнал.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
хрен с ними, с мошенниками, но у меня вопрос: что будет, если не заметил дтп и уехал? были прецеденты в российском правосудии?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1332 поста (1325 в горячем)

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