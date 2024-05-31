Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную ситуацию

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В России участились случаи мошеннических действий в автомобильной сфере, когда преступники провоцируют небольшое ДТП и затем обвиняют водителя в оставлении места происшествия под угрозой лишения водительских прав.
Подобная схема мошенничества имеет характерные черты: мошенники частично перекрывают проезд автомобилю потенциальной жертвы, совершая имитацию столкновения путем броска овоща или другого предмета в кузов транспортного средства. Затем аферисты догоняют водителя и начинают утверждать, что тот виноват и скрылся с места ДТП, за что ему грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет. Основная цель мошенников заключается в запугивании жертвы и принуждении ее к выплате определенной суммы наличными с целью избежать серьезных последствий.
Чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо отказаться от требований мошенников и не передавать им денежные средства на месте.
Рекомендуется немедленно вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Они смогут правильно оформить все необходимые документы по аварии. После звонка в полицию мошенники обычно исчезают в неизвестном направлении.
Чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо отказаться от требований мошенников и не передавать им денежные средства на месте.
Рекомендуется немедленно вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Они смогут правильно оформить все необходимые документы по аварии. После звонка в полицию мошенники обычно исчезают в неизвестном направлении.
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1. Любой ущерб который вы причинили (даже если он придуман), компенсирует ваша страховая. Всё, вопрос с оплатой компенсации закрыт.
2. Вы услышали удар, но кроме звука никакого ощущаемого контакта не было. Условная левая водительская дверь вашего оппонента, поцарапана на уровне 51см от асфальта должна оставить след на вашем автомобиле на такой же высоте например на крыле. Если ничего подобного нет вас разводят. Звоните в полицию, пусть разбираются. Звоните сами, не отменяйте вызов вашего патруля, если противоположная сторона убеждает вас, что сам вызовет.
3. Ну и херня про покинул место происшествия….. если нет очевидных повреждений, то за микроцарапину полиция не посадит и не накажет вас. А если и накажут, то вы выграете это в обратку 99%.