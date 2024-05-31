Автоподставы возвращаются. Что делать, если вы попали в подобную ситуацию

Подобная схема мошенничества имеет характерные черты: мошенники частично перекрывают проезд автомобилю потенциальной жертвы, совершая имитацию столкновения путем броска овоща или другого предмета в кузов транспортного средства. Затем аферисты догоняют водителя и начинают утверждать, что тот виноват и скрылся с места ДТП, за что ему грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет. Основная цель мошенников заключается в запугивании жертвы и принуждении ее к выплате определенной суммы наличными с целью избежать серьезных последствий.



Чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо отказаться от требований мошенников и не передавать им денежные средства на месте.



Рекомендуется немедленно вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Они смогут правильно оформить все необходимые документы по аварии. После звонка в полицию мошенники обычно исчезают в неизвестном направлении.