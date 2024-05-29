Geely представила в России новый Atlas с японским автоматом и полным приводом

Система автоматически подключаемого полного привода на Geely Atlas может распределять тягу по осям в пропорции до 50:50. Если моноприводный кроссовер располагает четырьмя режимами работы ездовой электроники, то на новой версии появятся ещё два — для бездорожья и снега.



Кроссовер сохранит двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 325 Нм, однако с системой полного привода вместо семиступенчатого «робота» будет взаимодействовать восьмидиапазонный японский «автомат» Aisin. В компании отмечают, что коробка способна быстро переключаться, экономит топливо и не требует техобслуживания на протяжении всей пятилетней гарантии.



Единственным внешним отличием такого Atlas станет шильдик AWD на двери багажника. Комплектаций же предусмотрено три — Luxury, Flagship и Flagship Sport, то есть как у моноприводного кроссовера. В базовое оснащение включены, к примеру, 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, экокожа в салоне и медиасистема с 12,3-дюймовым дисплеем. В более дорогой версии появятся кресла с вентиляцией, 11 динамиков и электропривод двери багажника, а топовая комплектация будет отличаться 20-дюймовыми колёсами, контрастной крышей и усовершенствованной светотехникой.



Переднеприводный Geely Atlas сейчас стоит в России минимум 3 194 990 рублей. Вероятнее всего, модификация с полным приводом окажется заметно дороже.