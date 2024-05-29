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Geely представила в России новый Atlas с японским автоматом и полным приводом

Geely представила в России новый Atlas с японским автоматом и полным приводом

Автор:
29 мая 2024 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: Geely   АКПП   Автовсячина   Автомат   Китай   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
1519
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Компания Geely представила для российского рынка новую модификацию кроссовера Atlas, которая будет отличаться системой полного привода. Такой Atlas сохранит прежний 2-литровый турбодвигатель, но обзаведётся новой коробкой передач.
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Метки: Geely   АКПП   Автовсячина   Автомат   Китай   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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19  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
дизайн скучно-неотличимый от десятков похожих
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2k
Алексей Гулевич 5 минут назад
был Атлас и перестал быть - с такой мордой и тд - можно их в линейку остальных китаёз ставить - никто не отличит ...
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7k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
АВТОМАТ !!!!! Китайцы дадут на АВТОМАТ !!!!! спасибо большое.
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1k
Кактус 53 минуты назад
Совпадение это или хорошо собранная обратная связь, но модель реально стала тем, что просили многие обзорщики. Еще бы запчасти в доступе и ценой пониже, и добро пожаловать... а хейтеры пущай продолжают тушить свои горящие жопы!
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12k
Артем 2 часа назад
Интересно, а в там в Китае полно долбайобов как у нас в стране? Которые обсирают всё что делают в Китае - мол, да какой же это китайский автомобиль (читай российский) тут АКП Японская, ДВС от Сузуки или Вольво, дизайн от Ауди, это не китайский автомобиль! А чому не православное название, ой чому название не китайскими иероглифами?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1322 поста (1315 в горячем)

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