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Робособаке поручили следить за порядком на заводе BMW

Робособаке поручили следить за порядком на заводе BMW

Автор:
30 мая 2024 15:54
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   робособака   робот   
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Киберпёс по кличке SpOTTO (в честь отца и сына Отто, немецких изобретателей четырёхтактного ДВС) вынюхивает проблемные участки на сборочной линии двигателей, пугая перестуком стальных лап неопытных рабочих.

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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   робособака   робот   
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7  комментариев
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31k
Serg2001 2 часа назад
Рэсси уже не тот... Облезлый какой-то!...)
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37
Лапя Ццво 17 минут назад
Может хоть она вернёт их в чувство чтоб снова начали нормальные бмв делать)
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5k
Евгений 22 минуты назад
Правильно. Давно пора на производства робособак выпускать. Как только увидит, что кто то безобразие нарушает, сразу укусит виновника за жопу. А то рабочие совсем расслабились
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43k
Сергей 43 минуты назад
Вот же гад и колбасу ему со снотворным не подсунешь.
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11k
vasilykopkov 48 минут назад
Короче, робот-стукач...
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20k
Bill Час назад
Чтобы следить за персоналом - ей надо еще электрошокер добавить, или плетку хотя бы.
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Добрый Бабайка
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