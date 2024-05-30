Робособаке поручили следить за порядком на заводе BMW

Уйдя под крыло Hyundai, небезызвестная Boston Dynamics со всем выводком своих роботов переключилась на производственные задачи. До массового производства киборгов всё так же далеко, как и несколько лет назад, но штучным порядком робособаки Spot незаметно расплодились по всему миру.



Одна из них по имени SpOTTO теперь патрулирует сборочные линии в английском Мидлендсе, где ежегодно делают 400 000 турбомоторов BMW и Mini TwinPower. Навьюченная телевизионными, термальными и акустическими датчиками робособака настроена на поиск возможных мест перегрева оборудования и утечек сжатого воздуха, которые могут привести к аварии.



По мере накопления опыта эксплуатации и досконального освоения подконтрольной территории SpOTTO можно наделить и другими обязанностями. Например, следить за тем, чем занимается персонал завода в рабочее время, даже в самом простом режиме самоходного видеорегистратора, способного проникать в труднодоступные места и подниматься по лестнице.