Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

В Энгельсе 48-летний пьяный водитель на кроссовере Киа Спортейдж устроил погоню с полицией, не справился с управлением, врезался в два автомобиля, а затем застрял в двери при попытке бегства. Тут его и скрутили подоспевшие правоохранители. На нетрезвого гонщика составили ряд протоколов по пяти статьям и завели уголовное дело.

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