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Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Автор:
16 мая 2024 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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В Энгельсе 48-летний пьяный водитель на кроссовере Киа Спортейдж устроил погоню с полицией, не справился с управлением, врезался в два автомобиля, а затем застрял в двери при попытке бегства. Тут его и скрутили подоспевшие правоохранители. На нетрезвого гонщика составили ряд протоколов по пяти статьям и завели уголовное дело.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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5  комментариев
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Александр 8 минут назад
Любодорого смотреть как работают полицейские.
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Отвратительный Мужик 39 минут назад
Пора возвращать телесные наказания в УК РФ. Некоторые начинают что то понимать только после того как их хорошенечко отмутохают.
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12k
Дмитрий 50 минут назад
Пожизненное лишение прав и конфискация автомобиля! Минимум должно быть!
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13k
Том Сойер 51 минуту назад
Это не мужчина, это - (см. картинку)
Ублюдок конченный, сколько бед мог натворить, сука.
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18k
ron Час назад
жалко, что у нас не америка и нельзя стрелять на поражение, чтобы исключить опасность для окружающих. А если бы дети переходили дорогу?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1483 поста (1503 в горячем)

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