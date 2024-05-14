Фатальные последствия нарушения ПДД

Вечером в центре Анапы на пересечении улиц Крымской и Красноармейской 57-летний водитель такси не уступил дорогу БМВ при повороте налево. Удар был такой силы, что машина такси перевернулась набок и несколько метров, искря, прокатилась по асфальту. БМВ отлетело в дерево и дорожный знак, чудом не зацепив пешехода. В результате аварии таксист скончался, во второй машине пострадал восьмилетний мальчик.

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Вечером в центре Анапы на пересечении улиц Крымской и Красноармейской 57-летний водитель такси не уступил дорогу БМВ при повороте налево. Удар был такой силы, что машина такси перевернулась набок и несколько метров, искря, прокатилась по асфальту. БМВ отлетело в дерево и дорожный знак, чудом не зацепив пешехода. В результате аварии таксист скончался, во второй машине пострадал восьмилетний мальчик. 2024-05-14T13:01:33+03:00 Пропустить