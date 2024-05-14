FISHKINET
Сообщество Аварии 8006 постов • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Фатальные последствия нарушения ПДД

Фатальные последствия нарушения ПДД

Автор:
14 мая 2024 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Анапа   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1589
2
1
Вечером в центре Анапы на пересечении улиц Крымской и Красноармейской 57-летний водитель такси не уступил дорогу БМВ при повороте налево. Удар был такой силы, что машина такси перевернулась набок и несколько метров, искря, прокатилась по асфальту. БМВ отлетело в дерево и дорожный знак, чудом не зацепив пешехода. В результате аварии таксист скончался, во второй машине пострадал восьмилетний мальчик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   Анапа   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Б.Касторский Час назад
Скорости конечно там. Меня не столько нарушение смутило, сколько удивился, что это не гонки, а обычная дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 13 минут назад
И это Анапа где по городу по моему не 60 ограничение а 40,давно там не был,может поменяли на 140
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 52 минуты назад
Если бы не авария, то велосипедисту хана пришла, он как раз на траектории был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрьевич 53 минуты назад
Там все так ездят по городу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 56 минут назад
Пипец там скоростя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR Час назад
Как житель Анапы, 100% могу утверждать ,что носороги устроили гонки. Водитель такси ,конечно идиот. Мальчику ,здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
Идиотина на Бехе... и летел и вообще не смотрел вперед - ни торможения, ни фар стопарей до аварии нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
GROMOZEKA Час назад
Два летящих снаряда.
Таксист тоже «молодец».
Короче все молодцы, особенно дурило в БМВ, вжаривающий по городу с ребенком в машине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1472 поста (1491 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64256



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО
"Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Скоро будем сами себя обеспечивать
Скоро будем сами себя обеспечивать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Юмор#аварии#факты#Подмосковье#кошка#милота#полиция
#животные#машина#интересно#забавно#ДТП#Россия#интересное#истории#новости#проверка
#Прикол#автомобили#люди#история#авто аварии#Китай#кот#кино#Автовсячина#конфликт
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Отвалившееся колесо сбило пешеходов Отвалившееся колесо сбило пешеходов Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге Затолкал легковушку под танк Затолкал легковушку под танк Больше похоже на спланированное самоубийство Больше похоже на спланированное самоубийство

На что жалуетесь?

Вернуться