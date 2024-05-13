Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге

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Вчера в Петербурге на Малой Монетной улице, по словам очевидцев, автомобиль Феррари на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные автомобили Мерседес и БМВ. В аварии никто не пострадал. Как удалось выяснить журналистам - это был прокатный автомобиль.
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Метки: Ferrari Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Нормально так понтанулся .