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Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге

Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге

Автор:
13 мая 2024 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вчера в Петербурге на Малой Монетной улице, по словам очевидцев, автомобиль Феррари на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные автомобили Мерседес и БМВ. В аварии никто не пострадал. Как удалось выяснить журналистам - это был прокатный автомобиль.

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Метки: Ferrari   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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1k
Рома Час назад
Феррари на прокат...
Нормально так понтанулся .
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14k
hunter 10 минут назад
его квартира при продаже возместит убытки?
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25k
MrGod 12 минут назад
Понтанутся на всё, мамкин гонщик))
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750
DuckTales Час назад
Залёт нормальный, врагу не пожелаешь ...
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11k
Мафусаил Час назад
В какой-то Страховой тихо заплакали....
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210
DarkSkat93 Мафусаил 13 минут назад
Едва ли в страховой будут плакать тихо в такой ситуации.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1466 постов (1486 в горячем)

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