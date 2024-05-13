Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге

Вчера в Петербурге на Малой Монетной улице, по словам очевидцев, автомобиль Феррари на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные автомобили Мерседес и БМВ. В аварии никто не пострадал. Как удалось выяснить журналистам - это был прокатный автомобиль.

0

Вчера в Петербурге на Малой Монетной улице, по словам очевидцев, автомобиль Феррари на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные автомобили Мерседес и БМВ. В аварии никто не пострадал. Как удалось выяснить журналистам - это был прокатный автомобиль. 2024-05-13T11:14:19+03:00 Пропустить

Вчера в Петербурге на Малой Монетной улице, по словам очевидцев, автомобиль Феррари на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные автомобили Мерседес и БМВ. В аварии никто не пострадал. Как удалось выяснить журналистам - это был прокатный автомобиль. 2024-05-13T11:14:19+03:00 Пропустить Источник:

0