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Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца

Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца

Автор:
14 мая 2024 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: GAC   Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   кроссовер   машина   пожар   
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Владелец китайского кроссовера GAC вместе с женой ехал от родственников из Оренбурга в Москву по трассе М12. Во время заезда на АЗС из-под капота повалил дым, вспыхнула водительская дверь. Водитель не смог быстро остановиться из-за отказавших тормозов и вдобавок заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожжённым частям тела, сгорели волосы на голове, а его жена в это время смогла выпрыгнуть из машины.

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Метки: GAC   Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   кроссовер   машина   пожар   
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10  комментариев
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Знаю случаи, что при отказе электроники заблокированные двери нельзя открыть и приходится вылазить через багажник.
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15k
Artem 47 минут назад
Еще много впереди сюрпризов, когда "новые технологии" маленько пообкатаются...
Сейчас-то почти новые батареи воспламеняются и дешевые провода отваливаются, а что чуть попозже будет?!
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23k
alexis 59 минут назад
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Прямо перед поездкой в Оренбург автомобиль прошёл ТО. (С)
Дело раскрыто.
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344
j Час назад
Вопрос о пользе пристегивания.....
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8k
Neo Час назад
Походу топливная магистраль отъ36нула.
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1k
Рома Час назад
Кристина ?!
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11k
Алексей Час назад
А кто не знает Дядю Ляо а дядю знаю все!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1472 поста (1491 в горячем)

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