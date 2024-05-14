Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца

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Владелец китайского кроссовера GAC вместе с женой ехал от родственников из Оренбурга в Москву по трассе М12. Во время заезда на АЗС из-под капота повалил дым, вспыхнула водительская дверь. Водитель не смог быстро остановиться из-за отказавших тормозов и вдобавок заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожжённым частям тела, сгорели волосы на голове, а его жена в это время смогла выпрыгнуть из машины.
Тушить кроссовер помогали сотрудники заправки. Владелец авто потратил три больших баллона с водой по 50 литров. У кроссовера полностью выгорело дно и двигатель. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Прямо перед поездкой в Оренбург автомобиль прошёл ТО и всё было в порядке. Кроссоверу нет и года, приобретался в декабре прошлого года за 2,6 миллиона рублей, а сел за руль в феврале. Водитель уже обратился к дилеру и напрямую к производителю GAC. Они обещали провести экспертизу.
Водитель сейчас находится в одной из больниц Москвы с серьёзными ожогами лица, рук и ног. Как минимум до конца недели он пробудет в палате. По счастливой случайности супруги не взяли в эту поездку детей. Задние двери машины при возгорании заклинило.
Водитель сейчас находится в одной из больниц Москвы с серьёзными ожогами лица, рук и ног. Как минимум до конца недели он пробудет в палате. По счастливой случайности супруги не взяли в эту поездку детей. Задние двери машины при возгорании заклинило.
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Сейчас-то почти новые батареи воспламеняются и дешевые провода отваливаются, а что чуть попозже будет?!
Дело раскрыто.
Я прошел, всё было норм, на следующий день пробило прокладку форсунки и дизелька шарашила под капот.
Хорошо, что в городе заметил.
А выехал бы на трассу, могло быть похожее видео
Весело было пздц