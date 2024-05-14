Китайский кроссовер чуть не сжёг своего владельца

Тушить кроссовер помогали сотрудники заправки. Владелец авто потратил три больших баллона с водой по 50 литров. У кроссовера полностью выгорело дно и двигатель. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Прямо перед поездкой в Оренбург автомобиль прошёл ТО и всё было в порядке. Кроссоверу нет и года, приобретался в декабре прошлого года за 2,6 миллиона рублей, а сел за руль в феврале. Водитель уже обратился к дилеру и напрямую к производителю GAC. Они обещали провести экспертизу.



Водитель сейчас находится в одной из больниц Москвы с серьёзными ожогами лица, рук и ног. Как минимум до конца недели он пробудет в палате. По счастливой случайности супруги не взяли в эту поездку детей. Задние двери машины при возгорании заклинило.