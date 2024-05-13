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Больше похоже на спланированное самоубийство

Больше похоже на спланированное самоубийство

Автор:
13 мая 2024 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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59-летний водитель автомобиля Лада Веста двигался со стороны с. Степного при выезде на федеральную трассу М4 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Фольксваген Тигуан и грузовым МАЗом с прицепом. Водитель Лады погиб.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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11k
Vacony 2 часа назад
педаль запала ?
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10k
Заводной апельсин 2 часа назад
Просто подумал, что жизнь говно и решил начать всё с начала.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1466 постов (1486 в горячем)

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