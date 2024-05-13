Больше похоже на спланированное самоубийство

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59-летний водитель автомобиля Лада Веста двигался со стороны с. Степного при выезде на федеральную трассу М4 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Фольксваген Тигуан и грузовым МАЗом с прицепом. Водитель Лады погиб.
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