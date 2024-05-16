Чудеса эквилибристики от водителя из Екатеринбурга

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Он смог пролезть в салон своей машины, которую назло заблокировали соседи.
Герой видео — местный житель Александр. Утром вышел на парковку возле дома, пошёл к своей "ласточке" и увидел, как ту подпёрли сразу две тачки. Тогда мужчина не растерялся: запрыгнул на колесо своей "калины" и соседского "опеля", а дальше каким-то чудесным образом забрался в салон.
Александр и сам оказался любителем подпирать соседские машины. Последние пару лет мужчина угрожает соседям и зачем-то паркует свою "Ладу" максимально близко к их автомобилям.
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ну положим не две так как из красной вообще не выти было бы. Скорее всего сам влез туда.
совершенно не понял для чего, отомстить?) влезть в машину можно было и без этого.