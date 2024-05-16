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Чудеса эквилибристики от водителя из Екатеринбурга

Чудеса эквилибристики от водителя из Екатеринбурга

Автор:
16 мая 2024 10:38
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   екатеринбург   заблокировали   машина   эквилибристика   
1386
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Он смог пролезть в салон своей машины, которую назло заблокировали соседи.

Герой видео — местный житель Александр. Утром вышел на парковку возле дома, пошёл к своей "ласточке" и увидел, как ту подпёрли сразу две тачки. Тогда мужчина не растерялся: запрыгнул на колесо своей "калины" и соседского "опеля", а дальше каким-то чудесным образом забрался в салон.


Александр и сам оказался любителем подпирать соседские машины. Последние пару лет мужчина угрожает соседям и зачем-то паркует свою "Ладу" максимально близко к их автомобилям.

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Метки: Видео   авто   екатеринбург   заблокировали   машина   эквилибристика   
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16  комментариев
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15k
Владимир 2 часа назад
Универсал же. Через багажник никак?
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6k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Заплатит за окрас деталей 30к . А можно еще и подтянуть по УК РФ Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
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11k
Билли Час назад
Солевые исполнения и разборки Омичей, Екатеринбуржцев и Новосибирцев даже можно не показывать - там сразу быдло какое-то, наркоманов, воров и дебилов от рождения начинают показывать и ничего позитивного.
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398
cmacy Билли 20 минут назад
Сам то откуда, умник? Из Неаполя?
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7
S.P.Q.R. Час назад
"и увидел, как ту подпёрли сразу две тачки."

ну положим не две так как из красной вообще не выти было бы. Скорее всего сам влез туда.
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12k
Ligov Час назад
Нечто подобное можно часто наблюдать во дворах, которые окружают большие многоквартирные дома и с малым количеством парковочных мест.)
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31k
Serg2001 2 часа назад
Может смело писать в резюме "эквилибрист-долб@ёб"
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13k
Том Сойер 2 часа назад
О, парковка во дворе - это отдельная тема про всяких питарасов....
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9k
Андрей 2 часа назад (изменен)
на колесо? по-моему он по дверям/бочинам прошёлся.
совершенно не понял для чего, отомстить?) влезть в машину можно было и без этого.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

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