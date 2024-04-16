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Водитель кружил на минивэне в попытке привлечь к себе внимание из-за бездействия властей

Водитель кружил на минивэне в попытке привлечь к себе внимание из-за бездействия властей

Автор:
16 апреля 2024 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бездействие   криминал   машина   пешехода сбили   полиция   
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В Альметьеске мужчина хаотично ездил по полосам, а когда за ним приехали ГИБДДшники, попытался скрыться. В соцсетях позже появилась информация о том, что ранее 21-летний родственник сотрудника полиции наехал на 16-летнюю дочь водителя минивэна, вышел из машины, посмотрел, нет ли у авто повреждений, и просто уехал. У девушки травма ноги, теперь она боится машин. За это нарушителю якобы ничего не было — ни ареста, ни лишения прав. А когда отец девушки пошёл в полицию писать заявление, бумагу просто не приняли: тут у мужчины и сдали нервы.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бездействие   криминал   машина   пешехода сбили   полиция   
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5  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Вот теперь достаточно для взятия на контроль Бастрыкиным. А как иначе? Контроль есть контроль! Тут повод нужен. А то что человека подонок-садист в погонах намеренно, целенаправленно переехал - это не повод.
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Показать 1 ответ
5k
glazz_19 53 минуты назад
Даже если не брать в расчет то, что на видео с ДТП вообще нихрена толком не разобрать - кто-то на кого-то наехал (родственник чей, аль сирота - хз), какие травмы получила пострадавшая и т.д., то все равно действия данного имбицила, который устроил опасную ситуацию на дороге для совершенно посторонних и непричастных лиц, оправдывать как-то? Ну не знаю... В стране ежедневно происходят десятки ДТП разной степени тяжести. Давайте теперь каждый родственник пострадавших будет устраивать такие фортели на автомобильных дорогах. Надеюсь, что виновных в первом ДТП конечно накажут (закрывать там не за что, лишение прав, штраф, возмещение расходов, морального вреда), а данного идиота лишат прав пожизненно.
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328
сергей ремизов Час назад
Довели мужика.
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9k
Андрей 2 часа назад (изменен)
Надеюсь, теперь достаточная огласка, чтобы справедливость восстановить
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1383 в горячем)

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