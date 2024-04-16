Водитель кружил на минивэне в попытке привлечь к себе внимание из-за бездействия властей

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В Альметьеске мужчина хаотично ездил по полосам, а когда за ним приехали ГИБДДшники, попытался скрыться. В соцсетях позже появилась информация о том, что ранее 21-летний родственник сотрудника полиции наехал на 16-летнюю дочь водителя минивэна, вышел из машины, посмотрел, нет ли у авто повреждений, и просто уехал. У девушки травма ноги, теперь она боится машин. За это нарушителю якобы ничего не было — ни ареста, ни лишения прав. А когда отец девушки пошёл в полицию писать заявление, бумагу просто не приняли: тут у мужчины и сдали нервы.
«Преступник всё ещё на свободе. С 29 числа», — рассказывает отец девушки на видео, пока ему оказывают помощь.
То самое ДТП с пешеходом
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