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Старый врунишка пытался переложить ответственность

Старый врунишка пытался переложить ответственность

Автор:
11 апреля 2024 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   
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"01.04.2024 г. Ехал в Пермь на автомобиле Омода C5, который приобрёл новый в декабре 2023 г. УАЗ Патриот двигаясь во встречном направлении выехал на полосу встречного движения т. К. не заметил дорожников, которые производили ямочный ремонт и допустил столкновение с моим автомобилем. Водитель УАЗ Патриот 1953 г. р. Утверждал до предъявления видео что он стоял", - сообщает автор видео.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лобовое столкновение   машина   
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16  комментариев
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7k
Старичок 2 часа назад
чувак сотку гнал(по регистратору) и видел, что на встречной идут дорожные работы. скорее всего предполагал выезд оленей на встречку. как итог-чпоки, чпоки.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Старого врунишки я тут ... как бЭ не увидел. В наличии старый педераст - вглазодрочер
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234
Ли Харви Освальд Полчаса назад
А если бы он ехал в Когалым на автомобиле Джилли Монджаро, который приобрёл подержанный в марте 2021 года что-нибудь бы изменилось?
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3k
Vovan Petroff 51 минуту назад
К дорожникам тоже есть вопросы насчёт установки временных знаков.
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12k
Андрей Ма-С 54 минуты назад
встретились два одиночества, один слепошарый старый [мат]а с а второй просто [мат] ас который гнал за сотку мимо людей работающих на дороге
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5k
Максим Макашев Час назад
УАЗка то "подготовленный" - лебеда имеется
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10k
sedoisever 2 часа назад
Вот смотришь на людей вокруг, вроде все адекватные, а случись что, не знаешь кто из них на самом деле мразь...
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12k
Том Сойер 2 часа назад
"Водитель УАЗ Патриот 1953 г. р. Утверждал до предъявления видео что он стоял", - сообщает автор видео." - в каком смысле и где он стоял-то? На встречной полосе?
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17k
Kostick 2 часа назад
тут только порадоваться можно, что кредитная. значит каско есть. иначе тут в 400 тыр по осаго не уложиться.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1347 постов (1362 в горячем)

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