Старый врунишка пытался переложить ответственность

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"01.04.2024 г. Ехал в Пермь на автомобиле Омода C5, который приобрёл новый в декабре 2023 г. УАЗ Патриот двигаясь во встречном направлении выехал на полосу встречного движения т. К. не заметил дорожников, которые производили ямочный ремонт и допустил столкновение с моим автомобилем. Водитель УАЗ Патриот 1953 г. р. Утверждал до предъявления видео что он стоял", - сообщает автор видео.
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Но! По договору кредита - выгодоприобретатель... Барабанная дробь! БАНК!!!
И деньги страховая перечислит ему. Ищите бабки на ремонт сами...Занавес....
Сам через это осенью-зимой прошёл...
Кстати, и с недвижимостью по ипотеке такая-же хрень ....
Знаю случай...
ну а даже банку перечислит - загасится кредит. я всяких случаев насмотрелся, по работе, так сказать) но в сабжевом дтп китаец тотальный 122%.