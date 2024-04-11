Старый врунишка пытался переложить ответственность

"01.04.2024 г. Ехал в Пермь на автомобиле Омода C5, который приобрёл новый в декабре 2023 г. УАЗ Патриот двигаясь во встречном направлении выехал на полосу встречного движения т. К. не заметил дорожников, которые производили ямочный ремонт и допустил столкновение с моим автомобилем. Водитель УАЗ Патриот 1953 г. р. Утверждал до предъявления видео что он стоял", - сообщает автор видео.

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"01.04.2024 г. Ехал в Пермь на автомобиле Омода C5, который приобрёл новый в декабре 2023 г. УАЗ Патриот двигаясь во встречном направлении выехал на полосу встречного движения т. К. не заметил дорожников, которые производили ямочный ремонт и допустил столкновение с моим автомобилем. Водитель УАЗ Патриот 1953 г. р. Утверждал до предъявления видео что он стоял", - сообщает автор видео. 2024-04-11T11:15:43+03:00 Пропустить

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