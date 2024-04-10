Пассажир покинул автомобиль через стекло

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В Москве на Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей. Водитель БМВ пролетая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Хонда Фит. Пассажирка японского автомобиля не была пристёгнута и после столкновения вылетела в окно. БМВ изменив вектор движения влетел во встречный автомобиль Мини. Пострадало 3 человека. Пассажирку Хонды госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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