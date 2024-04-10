FISHKINET
Сообщество Аварии 7878 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Пассажир покинул автомобиль через стекло

Пассажир покинул автомобиль через стекло

Автор:
10 апреля 2024 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
1725
6
2
В Москве на Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей. Водитель БМВ пролетая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Хонда Фит. Пассажирка японского автомобиля не была пристёгнута и после столкновения вылетела в окно. БМВ изменив вектор движения влетел во встречный автомобиль Мини. Пострадало 3 человека. Пассажирку Хонды госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex 2 часа назад
Всегда говорил, что на БМВ только пид**сы ездят. Авария в прошлое воскресенье была, видел ее последствия. Бэху сильно помяло, теперь этот ган**н на ней вряд ли ездить сможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич Минуту назад
сколько по статистике БМВ виновники в ДТП - уж молчу когда участники ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
834
Александр 15 минут назад
Мальчик в припрыжку, переходящий пешеходный переход, не потерял хорошее настроение и продолжил бодрый шаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ Полчаса назад
как можно было на стакановском перекрестке-то лупануться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
Ли Харви Освальд 56 минут назад
Мини жаль, ни за что прилетело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron Час назад
мне показалось, это видео от Дептранс Москвы, нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 2 часа назад
По-моему это был водитель... Нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1335 постов (1362 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57714



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
Какой суровой была природа миллионы лет назад
Какой суровой была природа миллионы лет назад
Набирающие популярность в сообществах
Один из «фантастической» династии
Один из «фантастической» династии
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#аварии#в мире#Россия#фильм#кино#кот#США
#животные#машина#Юмор#ДТП#люди#интересное#дети#милота#Реакция#кошка
#автомобили#Прикол#факты#авто аварии#история#Автовсячина#забавно#позитив#конфликт#СССР
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) "Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) Проезд на красный "удался" Проезд на красный "удался" Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч Феррари влетела в отбойник на скорости 200 км/ч

На что жалуетесь?

Вернуться