Пассажир покинул автомобиль через стекло

В Москве на Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей. Водитель БМВ пролетая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Хонда Фит. Пассажирка японского автомобиля не была пристёгнута и после столкновения вылетела в окно. БМВ изменив вектор движения влетел во встречный автомобиль Мини. Пострадало 3 человека. Пассажирку Хонды госпитализировали в тяжёлом состоянии.

0

В Москве на Новослободской улице в районе дома 54/56 столкнулись несколько автомобилей. Водитель БМВ пролетая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Хонда Фит. Пассажирка японского автомобиля не была пристёгнута и после столкновения вылетела в окно. БМВ изменив вектор движения влетел во встречный автомобиль Мини. Пострадало 3 человека. Пассажирку Хонды госпитализировали в тяжёлом состоянии. 2024-04-10T09:10:24+03:00 Пропустить

0

0

0

0

0