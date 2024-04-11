Летел как метеор

В Абакане сотрудники ДПС гонялись за 36-летним лётчиком на БМВ, но остановить его смог только столб. Впоследствии выяснилось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Жив, правда в больнице. Взяты анализы на алкогольное/наркотические опьянение.



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В Абакане сотрудники ДПС гонялись за 36-летним лётчиком на БМВ, но остановить его смог только столб. Впоследствии выяснилось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Жив, правда в больнице. Взяты анализы на алкогольное/наркотические опьянение. 2024-04-11T09:54:42+03:00 Пропустить

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