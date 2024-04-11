Летел как метеор

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В Абакане сотрудники ДПС гонялись за 36-летним лётчиком на БМВ, но остановить его смог только столб. Впоследствии выяснилось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Жив, правда в больнице. Взяты анализы на алкогольное/наркотические опьянение.
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Метки: BMW total Видео ДПС ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили без прав машина погодня столб
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Это же убийца за рулём, он на закон плюёт. 36 лет - ума нет и не будет.
Сажать, только сажать...
PS Надеюсь из больницы на инвалидной коляске выйдет.
Метеору тоже повезло, что выжил. БМВ разворотило основательно.