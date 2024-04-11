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Летел как метеор

Летел как метеор

Автор:
11 апреля 2024 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   total   Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   погодня   столб   
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В Абакане сотрудники ДПС гонялись за 36-летним лётчиком на БМВ, но остановить его смог только столб. Впоследствии выяснилось, что водитель никогда не получал водительское удостоверение и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Жив, правда в больнице. Взяты анализы на алкогольное/наркотические опьянение.
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Метки: BMW   total   Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без прав   машина   погодня   столб   
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14  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
Вот падла...столб испортил...и газон)
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9k
mbr 7 минут назад
Чуваку конечно респект! Он умеет не пользоваться тормозами, которыми пользуются только трусы!
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10k
vasilykopkov 21 минуту назад
Какая административная ответственность?!!!
Это же убийца за рулём, он на закон плюёт. 36 лет - ума нет и не будет.
Сажать, только сажать...

PS Надеюсь из больницы на инвалидной коляске выйдет.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Водитель, рядом с которым пролетел метеор, неверное, сильно удивился... Ему очень сильно повезло, что его не зацепило.
Метеору тоже повезло, что выжил. БМВ разворотило основательно.
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10k
Мариус Полчаса назад
Столбу положено внеочередное звание)))
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420
DuckTales Полчаса назад
Повезло тому кто разворачивался .
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1k
Darki 55 минут назад
Да как так то?Выжил(
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1k
Андрей Еделькин 57 минут назад
Водителю на круге, сказочно повезло,
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11k
kaboza Час назад
Ну может в самое ничтожное оправдание долбака на бэхе, что он от кругового ушел на бордюр, а так прям в него шел..
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7k
pinbalist Час назад
Столбу выговор за то, что в больницу отправил ездюка, а не на кладбище.
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3k
Владимир Час назад
Столб молодец! Сработал лучше, чем ДПСники.
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5k
Максим Макашев Час назад
весеннее БМВ головного мозга
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1342 поста (1362 в горячем)

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