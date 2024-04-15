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Шашечная партия проиграна

Шашечная партия проиграна

Автор:
15 апреля 2024 08:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   шашечник   
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В Липецке на улице Московской гонщик на Тойоте Камри сначала столкнулся с автомобилем Хюндай Элантра, стоящей на поворот, а затем со встречной ГАЗелью, которая от удара перевернулась. Сообщается, что никто не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   шашечник   
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2  комментария
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Дмитрий Час назад
Немало есть дебилов. Некоторые даже шашки от шахмат не отличают.
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79k
Viktor 48 минут назад
"Сообщается, что никто не пострадал" - жалко, что не пострадал утырок, может удар головой о стойку излечил бы его от такого вождения, хотя вряд ли!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1357 постов (1376 в горячем)

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