Шашечная партия проиграна

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В Липецке на улице Московской гонщик на Тойоте Камри сначала столкнулся с автомобилем Хюндай Элантра, стоящей на поворот, а затем со встречной ГАЗелью, которая от удара перевернулась. Сообщается, что никто не пострадал.
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