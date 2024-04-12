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Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом

Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом

Автор:
12 апреля 2024 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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В Ногинске женщина-водитель пыталась припарковаться, но перепутав педали протаранила 4 машины и въехала в подъезд.

Дополнение:

Массовое ДТП произошло 9 апреля в одном из дворов на Ленточной улице в подмосковном Ногинске. Пьяная мать троих детей за рулем «Мерседеса» смяла шесть автомобилей, после чего врезалась в двери подъезда. Происшествие попало в объектив камеры.

Рассказывает местная жительница: «9 апреля в Ногинске неадекватная мать троих детей протаранила шесть машин во дворе дома на улице Ленточной. В 22:40 сначала «Мерседес» таранит две машины, въезжает в столб линии электропередач, затем едет в следующие две машины и после лихо впечатывается в подъезд, снося двери домофона, в полуметре от газовой трубы. Плюс ещё две машины получили незначительные повреждения. Предположительно супруг женщины, сидевший на соседнем сиденье мерина, сразу пошел по хозяевам 6 пострадавших машин решать вопрос «по-братски, по-соседски». А после того, как женщина побычила в пьяном угаре на хозяев машин, она оперативно скрылась от глаз людей и сотрудников ДПС, которые вскоре приехали. В этот день ее больше не видели. Мерседес чужой (машина друга) и без страховки. Заявления поданы, протоколы составлены».
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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21k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Настойчивая однако

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5k
Максим Макашев Минуту назад
- Вань! Ну дай порулить!
- дорогая, ты же в хламину!
- не ссы! Я ща так запаркуюсь, как ни один профи не сумеет...
- ну тады - рули
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7k
Lexx 59 минут назад
На машину и права насосала, а на уметь ездить нет.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1354 поста (1369 в горячем)

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