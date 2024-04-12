Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом

Массовое ДТП произошло 9 апреля в одном из дворов на Ленточной улице в подмосковном Ногинске. Пьяная мать троих детей за рулем «Мерседеса» смяла шесть автомобилей, после чего врезалась в двери подъезда. Происшествие попало в объектив камеры.



Рассказывает местная жительница: «9 апреля в Ногинске неадекватная мать троих детей протаранила шесть машин во дворе дома на улице Ленточной. В 22:40 сначала «Мерседес» таранит две машины, въезжает в столб линии электропередач, затем едет в следующие две машины и после лихо впечатывается в подъезд, снося двери домофона, в полуметре от газовой трубы. Плюс ещё две машины получили незначительные повреждения. Предположительно супруг женщины, сидевший на соседнем сиденье мерина, сразу пошел по хозяевам 6 пострадавших машин решать вопрос «по-братски, по-соседски». А после того, как женщина побычила в пьяном угаре на хозяев машин, она оперативно скрылась от глаз людей и сотрудников ДПС, которые вскоре приехали. В этот день ее больше не видели. Мерседес чужой (машина друга) и без страховки. Заявления поданы, протоколы составлены».