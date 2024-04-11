Автобус с сотрудниками отеля перевернулся в Анталье

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Транспорт, в котором были сотрудники отеля, столкнулся с легковушкой. От удара автобус потерял управление и перевернулся. Ранения получили водитель и персонал гостиницы, их госпитализировали. Все пострадавшие — местные жители. Полиция установила, что виновник аварии — водитель легковушки, который нарушил правила дорожного движения.
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