Авария дня. Даже не пытался увернуться

22 ноября на трассе Октябрьский - Туймазы столкнулись три автомобиля - Лада Гранта, Хюндай Солярис и автобус НефАЗ. Автобус выбросило в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 33 пассажира и водитель. Два человека из автобуса госпитализированы в больницу. В Солярисе пострадавших нет, а водитель Гранты от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.