FISHKINET
Сообщество Аварии 7352 поста • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Даже не пытался увернуться

Авария дня. Даже не пытался увернуться

Автор:
23 ноября 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1037
6
1
22 ноября на трассе Октябрьский - Туймазы столкнулись три автомобиля - Лада Гранта, Хюндай Солярис и автобус НефАЗ. Автобус выбросило в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 33 пассажира и водитель. Два человека из автобуса госпитализированы в больницу. В Солярисе пострадавших нет, а водитель Гранты от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Том Сойер 54 минуты назад
Заснул...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Roman 7 минут назад
Я бы на месте автора ещё когда поравнялись ногу с газа на тормоз перенёс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 15 минут назад
На гранте, уе@ок п@здоглазый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 54 минуты назад
Водитель гранты к чему стремился, то и получил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл целую кучу родственников
Настоящее чудо: дворник Юра, который стал знаменитым благодаря другу детства, нашёл...
При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик
При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик
Набирающие популярность в сообществах
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по скорости нажатий левой кнопки мыши
От 195 кликов за 30 секунд: киберспортсмены в России будут сдавать нормативы по...
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#люди#кино#авто аварии#история#Прикол#позитив#полиция
#Юмор#автомир#животные#в мире#аварии#Россия#Автовсячина#США#Разное#милота
#интересно#машина#ДТП#забавно#дети#фильм#Ynews#факты#работа#прикольно
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Откуда такие обиженные берутся? Откуда такие обиженные берутся? "Ему бы на вираж уйти, а он..." "Ему бы на вираж уйти, а он..." Упавшее дерево раздавило машину с людьми Упавшее дерево раздавило машину с людьми Кульбит на ровном месте Кульбит на ровном месте Одним махом не стало всей семьи Одним махом не стало всей семьи

На что жалуетесь?

Вернуться