Авария дня. Даже не пытался увернуться

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22 ноября на трассе Октябрьский - Туймазы столкнулись три автомобиля - Лада Гранта, Хюндай Солярис и автобус НефАЗ. Автобус выбросило в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 33 пассажира и водитель. Два человека из автобуса госпитализированы в больницу. В Солярисе пострадавших нет, а водитель Гранты от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.
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