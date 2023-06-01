Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП

В Омске автобус ехавший по Мельничной улице снёс водителя автомобиля Volkswagen и беседовавшего с ним инспектора ДПС. "В результате происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и сотрудник ДПС. Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен. Водитель автобуса пояснил, что отвлекся от управления, потянувшись за бутылкой воды. Состояния опьянения у него не установлено", - отметили в УМВД.

0

0