Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП

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В Омске автобус ехавший по Мельничной улице снёс водителя автомобиля Volkswagen и беседовавшего с ним инспектора ДПС. "В результате происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и сотрудник ДПС. Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен. Водитель автобуса пояснил, что отвлекся от управления, потянувшись за бутылкой воды. Состояния опьянения у него не установлено", - отметили в УМВД.
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