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Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП

Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП

Автор:
01 июня 2023 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   омск   
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В Омске автобус ехавший по Мельничной улице снёс водителя автомобиля Volkswagen и беседовавшего с ним инспектора ДПС. "В результате происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и сотрудник ДПС. Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен. Водитель автобуса пояснил, что отвлекся от управления, потянувшись за бутылкой воды. Состояния опьянения у него не установлено", - отметили в УМВД.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   омск   
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6  комментариев
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5k
Stas Час назад
очень повезло, что упали каким-то чудоб вбок, а не под колеса... Здоровья! И всем внимания на дорогах!!!
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6k
yahaomsk 40 минут назад
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ChePaev 51 минуту назад
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19k
Александр 57 минут назад
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3k
ddp Час назад
Почему инспекторов не учат уходить с проезжей части? Зачем стоять на дороге и общаться? Есть же обочина!
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