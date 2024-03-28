Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске

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Автобус без тормозов протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в другой автобус в Курске. После столкновения две машины загорелись. Сообщается, что в ДТП пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Предварительно у автобуса ЛИАЗ-5262 отказали тормоза. Это произошло, когда транспорт спускался к Центральному рынку по улице Дзержинского, на крутом склоне. Водитель попытался осуществить экстренное торможение, но у него ничего не получилось. Возбуждено уголовное дело.
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