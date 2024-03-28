FISHKINET
Сообщество Аварии 7830 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске

Катастрофа с автобусом без тормозов в Курске

Автор:
28 марта 2024 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Курск   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   отказали тормоза   
1185
6
5
Автобус без тормозов протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в другой автобус в Курске. После столкновения две машины загорелись. Сообщается, что в ДТП пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Дополнено:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Курск   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   отказали тормоза   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Kucher Час назад
Вчера, когда в "телеге" эта новость появилась, ещё без подробностей, как про ул. Дзержинского написали, сразу про этот склон и подумал. Там, начиная от Красной площади и до ул. Сосновской, довольно таки крутой спуск. Вот только не понял, почему он ещё и на встречку выехал, в сторону торгового центра. Ехал бы прямо, где-нибудь возле "Щепкина" сам бы остановился, если не раньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8
g-max Kucher Полчаса назад
там поворот на невского и туда машин намного меньше чем по прямой. Еслиб он в ряд машин врезался было бы намного хуже. А так он об ограждение инерцию немного погасил. И еще он правыми колесами об бордюр терся, что тоже слегка погасило инерцию. А выскочить в свою полосу он не мог - там металлическое ограждение между полосой для автобусов и встречкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
bambooworm 20 минут назад
Чета я опять не врубился про тормоза , в схеме коих присутствуют энергоаккумуляторы. Как это, отказали? Можно попредметнее? Педаль тормоза отвалилась вместе с "ручником" одномоментно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1291 пост (1309 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55624



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Немного нуара в&nbsp;ленту
Немного нуара в ленту
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#ДТП#забавно#интересное#Россия#теракт#мигранты
#животные#интересно#люди#кот#Юмор#авто аварии#Автовсячина#Крокус сити холл#кино#задержание
#в мире#автомир#факты#кошка#аварии#Жизнь#история#Разное#Китай#истории
Теперь он видел все Теперь он видел все Летел на все деньги Летел на все деньги Массовое ДТП по дороге в Крым Массовое ДТП по дороге в Крым Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей Последствия массовой аварии на трассе М4, где столкнулись 29 автомобилей 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП 7-летний мальчишка угнал машину и устроил массовое ДТП Хорошо что живы остались Хорошо что живы остались

На что жалуетесь?

Вернуться